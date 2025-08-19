Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»

Кинокомпания Independent Film Company представила первый трейлер фильма «Хороший мальчик» — хоррора с перспективы собаки. Премьера картины запланирована на 3 октября.
Сюжет разворачивается вокруг Тодда (Шейн Дженсен), который после смерти дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его старый загородный дом вместе с псом Инди. По слухам, в здании водятся привидения, но Тодд не обращает на них внимания. Потусторонних существ начинает замечать его пес и решает защитить человека, несмотря на опасность.
Главную роль исполнила реальная собака режиссера Бена Леонберга и продюсера Кари Фишер. Создатели сознательно отказались от CGI, чтобы сделать игру максимально естественной. Многие сцены сняты с высоты собачьего роста, камера следует за шагами лап Инди. Производство фильма заняло 400 дней, поскольку Инди — не дрессированная актерская собака. Леонберг признался, что все процессы были выстроены вокруг пса и его нужд.
«Думаю, каждый, у кого был питомец, задавался вопросом или даже беспокоился, почему его собака лает на пустоту или смотрит в угол. Мы хотели исследовать это как основную идею и превратить ее в фильм о доме с привидениями», — рассказал режиссер в интервью Deadline.
Картину Леонберга тепло приняли на фестивалях. На South by Southwest Инди удостоился специальной награды — Howl of Fame вместо Hall of Fame (игра слов: howl переводится как «вой»). На Overlook Film Festival в Новом Орлеане из‑за ажиотажа «Хорошего мальчика» показали трижды вместо запланированного одного сеанса.