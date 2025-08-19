Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»

Сюжет разворачивается вокруг Тодда (Шейн Дженсен), который после смерти дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его старый загородный дом вместе с псом Инди. По слухам, в здании водятся привидения, но Тодд не обращает на них внимания. Потусторонних существ начинает замечать его пес и решает защитить человека, несмотря на опасность.