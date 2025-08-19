Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября

Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин

Фото: Creative Christians/Unsplash

Женщины стали активнее пользоваться арендой электросамокатов, при этом они нарушают правила дорожного движения в пять раз реже мужчин. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на данные компании «МТС Юрент».

Доля женщин среди пользователей кикшеринга «МТС Юрент» заметно выросла. В 2024 году их было 25%, а в первом полугодии 2025 года показатель достиг 38%. Мужчины составили 62% аудитории.

Основная часть клиентов — молодые люди от 18 до 34 лет, но сейчас увеличивается и число райдеров старше 40 лет. Их доля достигла 20%.

Согласно данным сервиса, женщины нарушают ПДД намного реже мужчин. На их долю приходится менее 15% от общего числа зафиксированных нарушений и менее 13% случаев участия в ДТП.

Девушки чаще выбирают самокат вместо общественного транспорта и проезжают полноценный маршрут «работа — дом» или «магазин — дом». Особенно такие поездки популярны вечером — в это время самокат воспринимается как более безопасный вариант передвижения. Мужчины чаще используют устройство для «последней мили» — от остановки транспорта до места назначения.

44% пользователей кикшеринга состоят в браке и имеют детей. Среди них преобладают специалисты в IT, экономике и юриспруденции, также растет доля работников медицины и образования. Для 38% клиентов самокат — замена личному автомобилю или общественному транспорту, а почти половина опрошенных признались, что предпочитают самокаты даже при наличии собственного авто из‑за их удобства и быстроты.

