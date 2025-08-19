Актриса Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта». Об этом пишет Deadline.
Недавно Стоун спросили о фильме, над которым работает сценарист Джо Эстерхаз, и она вспомнила продолжение «Основного инстинкта» 2006 года, которое потерпело неудачу в прокате.
«Если все пойдет так, как было со мной, то я просто не понимаю, зачем вам это делать. Ну, попробуйте. Удачи, черт возьми», — сказала она во время интервью на утреннем шоу NBC «Today».
В июле стало известно, что Amazon MGM Studios приобрела права на перезапуск эротического триллера «Основной инстинкт». Сценарий новой версии снова напишет Джо Эстерхаз, автор оригинального фильма. Пока дата выхода ремейка не называется, но проект уже находится в активной разработке.
Стоун стала суперзвездой, сыграв вместе с Майклом Дугласом главную роль в эротическом триллере «Основной инстинкт», режиссером которого был Пол Верхувен. Фильм вышел на экраны в 1992 году. В 2006 году вышел сиквел картины. «Основной инстинкт-2: Жажда риска» провалился в прокате, а критики дали ему низкую оценку.
Оригинальная картина рассказывает о детективе, оказавшемся втянутым в смертельно опасную игру с загадочной писательницей Кэтрин Трэмелл. «Основной инстинкт» известен провокационными темами и культовой сценой допроса в исполнении Стоун.