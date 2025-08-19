Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»

Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
64-летняя писательница перечитывает свои юношеские дневники — и покоряет TikTok
Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы
Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»
Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин
«Джеймс Бонд должен быть парнем»: актриса Хелен Миррен высказалась против женщины в роли агента 007
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября

Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»

Фото: Dave Benett/Getty Images

Актриса Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта». Об этом пишет Deadline.

Недавно Стоун спросили о фильме, над которым работает сценарист Джо Эстерхаз, и она вспомнила продолжение «Основного инстинкта» 2006 года, которое потерпело неудачу в прокате.

«Если все пойдет так, как было со мной, то я просто не понимаю, зачем вам это делать. Ну, попробуйте. Удачи, черт возьми», — сказала она во время интервью на утреннем шоу NBC «Today».

В июле стало известно, что Amazon MGM Studios приобрела права на перезапуск эротического триллера «Основной инстинкт». Сценарий новой версии снова напишет Джо Эстерхаз, автор оригинального фильма. Пока дата выхода ремейка не называется, но проект уже находится в активной разработке.

Стоун стала суперзвездой, сыграв вместе с Майклом Дугласом главную роль в эротическом триллере «Основной инстинкт», режиссером которого был Пол Верхувен. Фильм вышел на экраны в 1992 году. В 2006 году вышел сиквел картины. «Основной инстинкт-2: Жажда риска» провалился в прокате, а критики дали ему низкую оценку.

Оригинальная картина рассказывает о детективе, оказавшемся втянутым в смертельно опасную игру с загадочной писательницей Кэтрин Трэмелл. «Основной инстинкт» известен провокационными темами и культовой сценой допроса в исполнении Стоун.

Расскажите друзьям