Бен Стиллер не будет режиссером третьего сезона «Разделения»

Американский актер Бен Стиллер не будет режиссировать эпизоды третьего сезона сериала «Разделение». Об этом он рассказал в интервью Los Angeles Times.
Стиллер поделился, что не станет постановщиком новых серий, поскольку будет занят на съемках другого проекта. Он намерен снять фильм о летчике времен Второй мировой войны. Кто заменит Стиллера в режиссерском кресле «Разделения», пока не уточняется.
Среди других планов артиста — выпуск документального фильма о родителях и работа над новой частью франшизы «Знакомство с родителями». «Я нахожусь в том моменте жизни, когда думаю: „Часики тикают“», — пошутил Стиллер.
В ноябре актеру исполнится 60 лет. По словам Бена, он не планирует праздновать юбилей. Стиллеру, по его собственному признанию, сложно смириться с цифрой в паспорте. «Шестьдесят звучит как старость», — признался он.
Стиллер добавил, что хотел бы в будущем снять фильм по мотивам подкаста Рэйчел Мэддоу «Bag Man». Он посвящен коррупционному скандало вокруг Спиро Агню, вице-президента США, работавшего с Ричардом Никсоном.
«Чтобы все это произошло, нужно время, и чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что времени у тебя не так уж много», — поделился Стиллер.
Сериал «Разделение» вышел на Apple TV+ в феврале 2022 года. Он рассказал о сотрудниках Lumon Industries ― корпорации, работники которой проходят «операцию разделения». В результате их память раздваивается на рабочую и внерабочую: одна их личность не знает, что происходит за пределами офиса, а вторая наоборот.
Первый сезон «Разделения» получил две премии «Эмми» и две премии Гильдии сценаристов Америки. После выхода второго сезона суммарная оценка шоу на Rotten Tomatoes достигла 96%. Второй сезон вышел на экраны в январе 2025 года.
«Разделение» стал самым просматриваемым сериалом на Apple TV+ за всю историю стриминга, обойдя ситком «Тед Лассо». Он принес платформе более 200 млн долларов. В марте шоу продлили на третий сезон. Стиллер признавался, что у команды сериала уже есть две идеи для спин-оффов.