«Джеймс Бонд должен быть парнем»: Актриса Хелен Мирен высказалась против женщины в роли агента 007

Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа

«Джеймс Бонд должен быть парнем»: Актриса Хелен Мирен высказалась против женщины в роли агента 007

Фото: Netflix

Британская актриса Хелен Миррен, известная по фильмам «Королева» и «Голда. Судный день», высказалась в интервью журналу Saga против того, чтобы агент 007 в новых фильмах кинофраншизы был женщиной.

Обладательница премии «Оскар» прокомментировала слухи, что культовый персонаж претерпит серьезные изменения в грядущих картинах. Она выступила за то, чтобы Джеймс Бонд оставался таким, каким его привыкли видеть зрители.

«Я такая феминистка, но Джеймс Бонд должен быть парнем. Он не может быть женщиной. Это просто не работает. Джеймс Бонд должен быть Джеймсом Бодом, иначе он становится чем‑то другим», — подчеркнула Миррен.

Актриса недавно сыграла с исполнителем главной роли в «бондиане» — Пирсом Броснаном. Вместе они снялись в криминальной комедии «Клуб убийств по четвергам» Криса Коламбуса, которую можно будет посмотреть на Netflix с 28 августа.

Броснан признался, что ему не терпится увидеть «следующего мужчину, который выйдет на сцену [в образе Бонда]» и вдохнет «новую жизнь и энтузиазм в этого персонажа». «Я обожаю мир Джеймса Бонда», — поделился он.

Ранее Броснан заявлял, что новый Джеймс Бонд не должен быть американцем. Броснан впервые появился в роли Бонда в фильме 1995 года «Золотой глаз» и сыграл эту роль еще в трех картинах, закончив фильмом 2002 года «Умри, но не сейчас».

Будущий фильм об агенте 007 станет первым после того, как контроль над серией перешел к Amazon MGM. Ранее творческий контроль над франшизой принадлежал продюсерам Майклу Г. Уилсону и Барбаре Брокколи.

Сценаристом грядущей картины станет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Режиссером будет автор «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев, продюсерами станут Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

Кто исполнит главную роль в фильме, пока неясно. Дэниел Крейг попрощался с культовым персонажем в картине 2021 года «Не время умирать», которая стала последний проектом об агенте 007 от сценаристов Нила Первиса и Роберта Уэйда. В слухах фигурируют имена Джеймса Нортона, Дэмсона Идриса, Тома Харди, Генри Кавилла, Реге-Жана Пейджа, Ричарда Мэддена и Аарона Тейлора-Джонсона.

Расскажите друзьям