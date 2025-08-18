«Джеймс Бонд должен быть парнем»: Актриса Хелен Мирен высказалась против женщины в роли агента 007

Британская актриса Хелен Миррен, известная по фильмам «Королева» и «Голда. Судный день», высказалась в интервью журналу Saga против того, чтобы агент 007 в новых фильмах кинофраншизы был женщиной.
Обладательница премии «Оскар» прокомментировала слухи, что культовый персонаж претерпит серьезные изменения в грядущих картинах. Она выступила за то, чтобы Джеймс Бонд оставался таким, каким его привыкли видеть зрители.
«Я такая феминистка, но Джеймс Бонд должен быть парнем. Он не может быть женщиной. Это просто не работает. Джеймс Бонд должен быть Джеймсом Бодом, иначе он становится чем‑то другим», — подчеркнула Миррен.
Актриса недавно сыграла с исполнителем главной роли в «бондиане» — Пирсом Броснаном. Вместе они снялись в криминальной комедии «Клуб убийств по четвергам» Криса Коламбуса, которую можно будет посмотреть на Netflix с 28 августа.
Броснан признался, что ему не терпится увидеть «следующего мужчину, который выйдет на сцену [в образе Бонда]» и вдохнет «новую жизнь и энтузиазм в этого персонажа». «Я обожаю мир Джеймса Бонда», — поделился он.
Ранее Броснан заявлял, что новый Джеймс Бонд не должен быть американцем. Броснан впервые появился в роли Бонда в фильме 1995 года «Золотой глаз» и сыграл эту роль еще в трех картинах, закончив фильмом 2002 года «Умри, но не сейчас».
Будущий фильм об агенте 007 станет первым после того, как контроль над серией перешел к Amazon MGM. Ранее творческий контроль над франшизой принадлежал продюсерам Майклу Г. Уилсону и Барбаре Брокколи.
Сценаристом грядущей картины станет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Режиссером будет автор «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев, продюсерами станут Эми Паскаль и Дэвид Хейман.
Кто исполнит главную роль в фильме, пока неясно. Дэниел Крейг попрощался с культовым персонажем в картине 2021 года «Не время умирать», которая стала последний проектом об агенте 007 от сценаристов Нила Первиса и Роберта Уэйда. В слухах фигурируют имена Джеймса Нортона, Дэмсона Идриса, Тома Харди, Генри Кавилла, Реге-Жана Пейджа, Ричарда Мэддена и Аарона Тейлора-Джонсона.