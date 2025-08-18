Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце

Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»

Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце

Фото: Anonymous Content

Американская актриса Гленн Клоуз, известная по фильмам «101 далматинец» и «Жена», сыграет главную роль в сериале «Мод», основанном на серии расказов шведской писательницы Хелен Терстен. Об этом сообщил Deadline.

Драма расскажет о пожилой убийце с тяжелым прошлым по имени Мод. Решив покончить с жизнью, проведенной в заботе о сестре, героиня вновь берется за дело. Подозрительному детективу и всему миру, созданному для молодежи, предстоит узнать, на что готова Мод ради защиты своей свободы.

Сценарий проекта написали Нина Рейн и Мозес Рейн. Разработкой шоу занялись компания Playground, Channel 4 и Sony Pictures Television.

«Для меня большая честь работать с Channel 4, Sony и Playground над созданием этого невероятно оригинального сериала. Нина и Мозес Рейн — восхитительно талантливые сценаристы, а Мод Олдкасл не похожа ни на одного персонажа, которого я играла раньше. Я в восторге от того, что являюсь частью такой звездной команды», — поделилась Клоуз.

Клоуз выступит одним из продюсером сериала наряду с Ниной и Мозесом Рейнами и Моренике Уильямс. Исполнительными продюсерами «Мод» станут Скотт Хафф и Колин Каллендер. Съемки пройдут в Лондоне в конце 2025 года.

Расскажите друзьям