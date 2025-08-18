Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце

Американская актриса Гленн Клоуз, известная по фильмам «101 далматинец» и «Жена», сыграет главную роль в сериале «Мод», основанном на серии расказов шведской писательницы Хелен Терстен. Об этом сообщил Deadline.
Драма расскажет о пожилой убийце с тяжелым прошлым по имени Мод. Решив покончить с жизнью, проведенной в заботе о сестре, героиня вновь берется за дело. Подозрительному детективу и всему миру, созданному для молодежи, предстоит узнать, на что готова Мод ради защиты своей свободы.
Сценарий проекта написали Нина Рейн и Мозес Рейн. Разработкой шоу занялись компания Playground, Channel 4 и Sony Pictures Television.
«Для меня большая честь работать с Channel 4, Sony и Playground над созданием этого невероятно оригинального сериала. Нина и Мозес Рейн — восхитительно талантливые сценаристы, а Мод Олдкасл не похожа ни на одного персонажа, которого я играла раньше. Я в восторге от того, что являюсь частью такой звездной команды», — поделилась Клоуз.
Клоуз выступит одним из продюсером сериала наряду с Ниной и Мозесом Рейнами и Моренике Уильямс. Исполнительными продюсерами «Мод» станут Скотт Хафф и Колин Каллендер. Съемки пройдут в Лондоне в конце 2025 года.