Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы по версии International Workplace Group. Об этом сообщил TimeOut.
Специалисты оценили мегаполисы по 12 различным факторам, включая скорость интернета, расходы на транспорт, климат и доступ к природе. Токио стал лидером благодаря безопасности и транспортной инфраструктуре, позволяющей быстро доехать из города до гор, побережья и национальных парков.
Кроме того, в Японии с апреля 2024 года существует виза для цифровых кочевников. Она позволяет удаленщикам находиться в стране до 12 месяцев.
Вторым в рейтинге городов стал Рио-де-Жанейро. «Бронзу» получил Будапешт. В топ-10 вошли также Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.
Ранее Бангкок признали лучшим городом для зумеров. Он обошел другие города благодаря дружелюбной атмосфере, доступности, насыщенной культурной жизни и возможностям для новых знакомств. Токио в этом рейтинге оказался на 14-м месте.
А в конце 2024 года рейтинг The World’s 100 Best Cities подвел итоги. Его лидером стал Лондон. Токио не вошел в тройку, но попал в топ-10. Российские города в рейтинге не оценивались.