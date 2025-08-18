Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы

Специалисты оценили мегаполисы по 12 различным факторам, включая скорость интернета, расходы на транспорт, климат и доступ к природе. Токио стал лидером благодаря безопасности и транспортной инфраструктуре, позволяющей быстро доехать из города до гор, побережья и национальных парков.