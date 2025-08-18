Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»

Кунис же вспоминала, как Аронофски пытался разжечь конкуренцию между ними. Однажды он сказал Миле, что Натали работает по выходным, чтобы лучше танцевать в кадре. Но когда Кунис спросила об этом у самой Портман, та ответила, что отдыхает. «Так мы и догадались, чем занимается Даррен», — отметила она.