Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»

Фото: Fox Searchlight Pictures

Американский режиссер Даррен Аронофски признался в интервью Vogue, что пытался поссорить актрис Натали Портман и Милу Кунис на съемках фильма «Черный лебедь».

Портман и Кунис сыграли в ленте балерин-соперниц. Аронофски считал, что напряженные отношения между исполнительницами главных ролей помогут создать нужную динамику между героинями на экране.

«Я пытался быть хитрым режиссером и вынуждать их спорить», — поделился кинематографист. Он добавил, что Портман и Кунис не повелись на его уловки.

«Мила и Натали очень быстро поняли, что я делаю, и стали надо мной подшучивать, так что это быстро стало понятной всем шуткой. Они обе очень умные и сразу же разгадали мой трюк», — вспомнил Аронофски.

Сами актрисы ранее рассказывали, что во время работы над «Черным лебедем» их намеренно держали в стороне друг от друга. «Нас с Милой разлучали, и мы редко бывали вместе, когда не снимались», — говорила Портман.

Кунис же вспоминала, как Аронофски пытался разжечь конкуренцию между ними. Однажды он сказал Миле, что Натали работает по выходным, чтобы лучше танцевать в кадре. Но когда Кунис спросила об этом у самой Портман, та ответила, что отдыхает. «Так мы и догадались, чем занимается Даррен», — отметила она.

Триллер «Черный лебедь» вышел на экраны в 2011 году. Он рассказал о нестабильной балерине Нине, чье стремление к совершенству вкупе с появлением в труппе талантливой соперницы приводит ее на грань безумия. Фильм был номинирован на пять премий «Оскар». Портман получила за него награду за лучшую женскую роль.

