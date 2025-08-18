Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»

Фото: HBO

Звезда «Игры престолов» и «Голодных игр» Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация» («Extraction»), который выпустит Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Сериал срежиссирует, напишет и спродюсирует Глен Маццара. Среди других исполнительных продюсеров будут Джо и Энтони Руссо. В актерский состав войдут Бойд Холбрук и Омар Си.

Действие шоу развернется во вселенной боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (в оригинале он также называется «Extraction»). Его сценарий написал Джо Руссо, он же был продюсером вместе с Энтони Руссо и актером Крисом Хемсвортом.

В сериале будет восемь эпизодов. В них наемник отправится на опасную миссию по спасению заложников в Ливии. Оказавшись между враждующими группировками и безжалостными убийцами, он должен будет сделать выбор между жизнью и смертью.

Попутно герою предстоит преодолеть глубокие душевные раны. «Эвакуация», как отмечают в СМИ, исследует травмы, предательство и моральные конфликты людей, оказавшихся на грани.

Дормер сыграет в картине лидера частной военной компании Клейтон Уиспер. Си исполнит центральную роль. В какой роли в фильме появится Холбрук, не уточняется.

Netflix уже не вперые превращает успешную кинофраншизу в сериал. Трилогия «Всем парням, которых я любила раньше» породила популярный комедийный сериал «Целую, Китти» , который недавно был продлён на третий сезон. На платформе также в будущем выйдет фильм по мотивам сериала «Острые козырьки».

Фильм «Тайлер Рейк» 2020 года основан на графическом романе «Ciudad» Энди Паркса и Фернандо Леона Гонсалеса. Крис Хемсворт сыграл в нем австралийского наемника, который берется за спасение похищенного сына индийского наркобарона.

В 2023 году вышел сиквел картины. В нем герой Хемсворта получает новую миссию — спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы, где они содержатся. Оба фильма были спродюсированы компанией AGBO.

