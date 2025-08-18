Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»

Amazon MGM приобрела права на давно находящийся в разработке полнометражный фильм «Медовый месяц с Гарри». Главные роли в нем исполнят Кевин Костнер и Джейк Джилленхол, пишет The Hollywood Reporter.
Работа над проектом велась с 2004 года. Картина будет основана на одноименном романе Барта Бейкера. В нем рассказывается о мужчине (Джилленхол), который отправляется в свадебное путешествие с будущим тестем (Костнер) после того, как его невеста умирает за два дня до свадьбы.
Режиссерами выступят Глен Фикарра и Джон Рекуа, а сценаристом — Дэн Фогельман. Трио уже работало вместе над драмеди «Эта дурацкая любовь» и сериалом «Рай». Продюсерами фильма станут Фогельман, Майк Карц и Дженнифер Салке — бывший глава Amazon MGM.
«Медовый месяц с Гарри» хотели экранизировать еще с 2004 года. Режиссерами проекта должны были стать Пол Хаггис и Джонатан Демме. На главные роли в ленте рассматривали Винса Вона и Джека Николсона, а также Брэдли Купера и Роберта Де Ниро.
Сейчас Джилленхол снимается в фильме М.Найта Шьямалана «Remain». Сверхъестественный романтический триллер рассказывает о нью-йоркском архитекторе Тейте Доноване, который отправляется на полуостров Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для своего лучшего друга.
Костнер работает над фильмом «Горизонты: Часть третья». Он станет продолжением серии фильмов «Горизонты», действие которых происходит на американском Западе во второй половине XIX века. В картинах рассказывается о переселенцах, ищущих новые земли и борющихся с индейцами.