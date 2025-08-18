Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»

Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты

Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»

Фото: Rob Kim/Getty Images

Amazon MGM приобрела права на давно находящийся в разработке полнометражный фильм «Медовый месяц с Гарри». Главные роли в нем исполнят Кевин Костнер и Джейк Джилленхол, пишет The Hollywood Reporter.

Работа над проектом велась с 2004 года. Картина будет основана на одноименном романе Барта Бейкера. В нем рассказывается о мужчине (Джилленхол), который отправляется в свадебное путешествие с будущим тестем (Костнер) после того, как его невеста умирает за два дня до свадьбы.

Режиссерами выступят Глен Фикарра и Джон Рекуа, а сценаристом — Дэн Фогельман. Трио уже работало вместе над драмеди «Эта дурацкая любовь» и сериалом «Рай». Продюсерами фильма станут Фогельман, Майк Карц и Дженнифер Салке — бывший глава Amazon MGM.

«Медовый месяц с Гарри» хотели экранизировать еще с 2004 года. Режиссерами проекта должны были стать Пол Хаггис и Джонатан Демме. На главные роли в ленте рассматривали Винса Вона и Джека Николсона, а также Брэдли Купера и Роберта Де Ниро.

Сейчас Джилленхол снимается в фильме М.Найта Шьямалана «Remain». Сверхъестественный романтический триллер рассказывает о нью-йоркском архитекторе Тейте Доноване, который отправляется на полуостров Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для своего лучшего друга.

Костнер работает над фильмом «Горизонты: Часть третья». Он станет продолжением серии фильмов «Горизонты», действие которых происходит на американском Западе во второй половине XIX века. В картинах рассказывается о переселенцах, ищущих новые земли и борющихся с индейцами.

