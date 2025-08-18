Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований

Серебрянка попала в приют в июле 2023 года. Кошка жила на одном из предприятий Пензы, сотрудники которого ухаживали за ней, но на выходных предприятие пустело. Однажды, когда работников не было, на территорию забежала стая собак и сильно покусала Серебрянку. У кошечки сломался поясничный позвонок, в результате она перестала чувствовать нижнюю часть тела и больше не может двигать задними лапами. Таким животным ― спинальникам ― нужно 2-4 раза в день отжимать мочевой пузырь.