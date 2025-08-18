Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований

Пензенский фонд «Рука помощи бездомным животным» подвел промежуточные итоги акции по сбору пожертвований ― школы магии Котгвартс. За восемь месяцев удалось собрать 1,05 млн из более двух миллионов рублей, а одна из тяжелых подопечных фонда ― кошка Серебрянка ― нашла любящую семью.
Серебрянка попала в приют в июле 2023 года. Кошка жила на одном из предприятий Пензы, сотрудники которого ухаживали за ней, но на выходных предприятие пустело. Однажды, когда работников не было, на территорию забежала стая собак и сильно покусала Серебрянку. У кошечки сломался поясничный позвонок, в результате она перестала чувствовать нижнюю часть тела и больше не может двигать задними лапами. Таким животным ― спинальникам ― нужно 2-4 раза в день отжимать мочевой пузырь.
В декабре 2024 года, когда фонд запустил школу магии Котгвардс, Серебрянка возглавила факультет Когтедран. Три других факультета ― Мурзерин, Гриффиндог и Пессиндуй ― возглавили попавший под машину котик Андриан, 14-летний пес Эрнест и колясочница Милка.
Цель школы магии ― помочь фонду открыть современный ветеринарный центр «СуперПит». Деньги собирают на создание выгульных и игровых зон, теплых вольеров, блока реабилитации, инфекционного блока и собственной лаборатории. Поддержать акцию можно здесь.
Благодаря акции, Серебрянка смогла найти дом. «Теперь Серебрянка живет в любящей семье, где у нее есть подружка — очень похожая на нее кошечка Анфиска, такая же спинальница. Вместе они создают уют, спят в мягких лежанках и наслаждаются жизнью: физические ограничения не мешают им быть игривыми и активными!», ― отметила директор по фандрайзингу фонда Дарья Малышева.
Преемницей Серебрянки по Когтедрану стала Ася, тоже кошечка-спинальница. Теперь Ася теперь возглавляет сбор средств на оборудование для комфортных вольеров и игровой зоны для котиков-долгожителей.
«Рука помощи бездомным животным» работает в Пензе уже 12 дет. За это время он помог найти дом 3 тыс. котов и собак. Сейчас в приюте проживают 200 питомцев.