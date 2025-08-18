Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch

Инцидент произошел 16 августа. По данным РБК, во время матча по Counter Strike Смолов вступил в конфликт с соперником и публично угрожал ему. «Слышь, а ты че разговариваешь, Алеш, на дядю?» — спросил Смолов. Дальше продолжил: «Ты че разговариваешь, дурачок? Ты мне не тыкай, додик. Я приеду в Саратов и леща тебе дам. Понял, осел?» Позже в ответ на вопрос D9D9VOLODYA «Ты где?», касающийся игрового момента, футболист написал в чат: «В Саратове, у мамаши твоей». Предположительно, эти угрозы послужили поводом для блокировки аккаунта спортсмена на Twitch. Согласно еще одной версии, Смолова заблокировали на день за рекламу букмекеров.