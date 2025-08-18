Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch

Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты

Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch

Фото: t.me/D9D9VOLODYAXD1

Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую упомянул во время трансляции на платформе Twitch. Об этом киберспортсмен Андрей Белозервец (D9D9VOLODYA) сообщил в своем личном телеграм-канале.

Инцидент произошел 16 августа. По данным РБК, во время матча по Counter Strike Смолов вступил в конфликт с соперником и публично угрожал ему. «Слышь, а ты че разговариваешь, Алеш, на дядю?» — спросил Смолов. Дальше продолжил: «Ты че разговариваешь, дурачок? Ты мне не тыкай, додик. Я приеду в Саратов и леща тебе дам. Понял, осел?» Позже в ответ на вопрос D9D9VOLODYA «Ты где?», касающийся игрового момента, футболист написал в чат: «В Саратове, у мамаши твоей». Предположительно, эти угрозы послужили поводом для блокировки аккаунта спортсмена на Twitch. Согласно еще одной версии, Смолова заблокировали на день за рекламу букмекеров.

После стрима Смолов отправил Елене Белозервец букет цветов с запиской, где признал, что поступил некорректно. «С моей стороны было неуместно упоминать Вас во время стрима. Конечно же, я не хотел оскорбить Вас или Ваши чувства. Надеюсь, Вы воспримите этот жест как знак уважительного отношения к Вам», — написал Смолов. Сам D9D9VOLODYA подписал фото так: «Засчитано, маме понравилось». Спустя сутки аккаунт Смолова разблокировали.

© Фото: t.me/D9D9VOLODYAXD1
