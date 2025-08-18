Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch

Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую упомянул во время трансляции на платформе Twitch. Об этом киберспортсмен Андрей Белозервец (D9D9VOLODYA) сообщил в своем личном телеграм-канале.
Инцидент произошел 16 августа. По данным РБК, во время матча по Counter Strike Смолов вступил в конфликт с соперником и публично угрожал ему. «Слышь, а ты че разговариваешь, Алеш, на дядю?» — спросил Смолов. Дальше продолжил: «Ты че разговариваешь, дурачок? Ты мне не тыкай, додик. Я приеду в Саратов и леща тебе дам. Понял, осел?» Позже в ответ на вопрос D9D9VOLODYA «Ты где?», касающийся игрового момента, футболист написал в чат: «В Саратове, у мамаши твоей». Предположительно, эти угрозы послужили поводом для блокировки аккаунта спортсмена на Twitch. Согласно еще одной версии, Смолова заблокировали на день за рекламу букмекеров.
После стрима Смолов отправил Елене Белозервец букет цветов с запиской, где признал, что поступил некорректно. «С моей стороны было неуместно упоминать Вас во время стрима. Конечно же, я не хотел оскорбить Вас или Ваши чувства. Надеюсь, Вы воспримите этот жест как знак уважительного отношения к Вам», — написал Смолов. Сам D9D9VOLODYA подписал фото так: «Засчитано, маме понравилось». Спустя сутки аккаунт Смолова разблокировали.