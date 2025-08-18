На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Крипер» — нового проекта режиссера Осгунда Перкинса, снявшего хорроры «Обезьяна» и «Собиратель душ».
Картина выйдет в российский кинопрокат 4 декабря, ее выпустит «Атмосфера кино». Она, судя по ролику, расскажет о девушке Лиз, которая не знает, как сохранить любовь. Вместе со своим партнером она отправляется в уединенную хижину в лесу.
В уютном домике на природе начинают происходить жуткие вещи. Трейлер показывает, как к хижине подходят таинственные люди с фонарями, двери запираются и открываются, а в окне появляется фигура неизвестной женщины.
Малькольм, возлюбленный Лиз, в видео задается теми же вопросами, что и она. «Почему это всегда должно заканчиваться?» — спрашивает он, вторя девушке. Малкольм, как и Лиз, сталкивается с чертовщиной в лесу.
Перкинс не раскрывает сюжета будущего фильма. В нем приняли участие Татьяна Маслани и Россиф Сазерленд. Сценарий ленты написал Ник Лепард, продюсерами выступили Крис Фергюсон и Джесси Сават.