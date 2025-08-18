Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»

Элизабет Беннет в сериале сыграет Эмма Коррин («Любовник леди Чаттерлей», «Корона»). Образ ее матери в сериале воплотит лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»). В роли мистера Дарси на экранах появится Джек Лауден («Дюнкерк», «Война и мир»). Роль мистера Беннета досталась Руфусу Сьюэллу («Иллюзионист», «Темный город»). В шоу также снимутся Фрейя Мейвор, Риа Норвуд, Холли Эйвери, Хоупи Пэриш, Луис Партридж, Джейми Деметриу, Дэрил МакКормак и другие.