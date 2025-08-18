Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»

Жасмин Блэкбороу («Джентльмены», «Мария-Антуанетта») снимется в сериале «Гордость и предубеждение» от Netflix. Актриса сыграет Шарлотту — подругу главной героини Элизабет Беннет, пишет Deadline.
Cъемки шоу уже начались в Великобритании. Режиссером проекта выступает Юрос Лин. Сценарий новой киноадаптации классической книги Джейн Остин написала Долли Олдертон. В проекте будет шесть эпизодов.
Элизабет Беннет в сериале сыграет Эмма Коррин («Любовник леди Чаттерлей», «Корона»). Образ ее матери в сериале воплотит лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»). В роли мистера Дарси на экранах появится Джек Лауден («Дюнкерк», «Война и мир»). Роль мистера Беннета досталась Руфусу Сьюэллу («Иллюзионист», «Темный город»). В шоу также снимутся Фрейя Мейвор, Риа Норвуд, Холли Эйвери, Хоупи Пэриш, Луис Партридж, Джейми Деметриу, Дэрил МакКормак и другие.
«Гордость и предубеждение» — роман Джейн Остин, который та написала в 1813 году. В центре сюжета — история любви Элизабет Беннет и мистера Дарси, которая развивается на фоне социального неравенства и предрассудков.
Книгу неоднократно экранизировали. В 1995 году на экраны вышел сериал с Колином Фертом и Дженнифер Эль, а в 2025 году — фильм с Мэттью МакФэдьеном и Кирой Найтли. В последнем роль Шарлотты Лукас исполняет Клоди Блэкли.