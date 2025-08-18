Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе

Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»

Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе

Фото: mandymooremm

Американская актриса Мэнди Мур, известная по фильмам «Спеши любить» и «Дневники принцессы», снимется в новом сериале Дэна Фогельмана, создателя шоу «Это мы» и ленты «Эта дурацкая любовь». Об этом сообщил Deadline.

Мур сыграет Лорен, дочь владельца команды НФЛ Хэнка Деркина и его наследницу. Роль отца героини исполнит Уилльям Х.Мейси. Также в шоу появится Кристофер Мелони в образе главного тренера клуба Дэнни Рорка.

У будущего проекта пока нет названия. Его выпустит стриминговый сервис Hulu при участии 20th Television и Skydance Sports. Фогельман напишет сценарий сериала и будет его продюсером наряду с Джесс Розенталь, Дэвидом Эллисоном, Джесси Сисголдом и Джейсоном Т.Ридом.

Фогельман уже ранее сотрудничал с Мур. Актриса сыграла в сериале «Это мы». Он завершился после шести сезонов в 2022 году. После этого Фогельман работал над проектом «Рай», чей первый сезон получил четыре номинации на «Эмми».

Расскажите друзьям