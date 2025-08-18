Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе

Американская актриса Мэнди Мур, известная по фильмам «Спеши любить» и «Дневники принцессы», снимется в новом сериале Дэна Фогельмана, создателя шоу «Это мы» и ленты «Эта дурацкая любовь». Об этом сообщил Deadline.
Мур сыграет Лорен, дочь владельца команды НФЛ Хэнка Деркина и его наследницу. Роль отца героини исполнит Уилльям Х.Мейси. Также в шоу появится Кристофер Мелони в образе главного тренера клуба Дэнни Рорка.
У будущего проекта пока нет названия. Его выпустит стриминговый сервис Hulu при участии 20th Television и Skydance Sports. Фогельман напишет сценарий сериала и будет его продюсером наряду с Джесс Розенталь, Дэвидом Эллисоном, Джесси Сисголдом и Джейсоном Т.Ридом.
Фогельман уже ранее сотрудничал с Мур. Актриса сыграла в сериале «Это мы». Он завершился после шести сезонов в 2022 году. После этого Фогельман работал над проектом «Рай», чей первый сезон получил четыре номинации на «Эмми».