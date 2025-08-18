Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи

В этом году чемпионат прошел особенно ожесточенно. На него вернулся действующий чемпион мира по свиному крику Ноэль Жаме, который отсутствовал в прошлом году. Ему бросила вызов команда из дюжины бретонцев под названием «Маленькие бретонские поросята». Они с самого утра разгуливали в костюмах свиней и оживляли праздник. Другими соперниками титулованного Жаме стала группа Cho-Ri-Zo, выигравшая конкурс в прошлом году.