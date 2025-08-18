Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи

Фото: Serge Derudder/YouTube

Во французской коммуне Три-сюр-Баиз прошел ежегодный Чемпионат страны по имитации поросячьего визга. Как замечает La Dépêche, соревнование стало главным событием 42-го фестиваля свиней (Pourcailhade).

В этом году чемпионат прошел особенно ожесточенно. На него вернулся действующий чемпион мира по свиному крику Ноэль Жаме, который отсутствовал в прошлом году. Ему бросила вызов команда из дюжины бретонцев под названием «Маленькие бретонские поросята». Они с самого утра разгуливали в костюмах свиней и оживляли праздник. Другими соперниками титулованного Жаме стала группа Cho-Ri-Zo, выигравшая конкурс в прошлом году. 

Жюри оценивало не только реалистичность крика, но также костюм, артистизм и зрительскую реакцию.

Ноэль Жаме ― первый на видео.

Благодаря прекрасно подготовленному выступлению и безупречному костюму победителем вновь стал Ноэль Жаме. Второе место досталось Cho-Ri-Zo, третье ― «Маленьким бретонским поросятам». Приз зрительских симпатий, определенный «аплодиметром», получил супружеский дуэт из департамента Жер. 

На фестивале были и другие развлечения ― конкурс по поеданию кровяной колбасы, гонка поросят и соревнование по метанию плюшевой свинки. 

Фестиваль свиней впервые прошел в Три-сюр-Баиз в 1975 году, и конкурс по поросячьему визгу стал его фирменной частью. Мероприятие организует Ассоциация торговцев и ремесленников коммуны при поддержке местного сообщества. Цель праздника — почтить сельскохозяйственные традиции региона, привлечь внимание к городу и подарить зрителям незабываемые впечатления. 

