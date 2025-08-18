Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма

Квентин Тарантино рассказал в подкасте «Pam’s Coffy» о своих любимых фильмах. В топ вошли три картины.
«Я был рожден, чтобы снять „Убить Билла“. Мой главный шедевр — „Бесславные ублюдки“. Мой любимый фильм — „Однажды… в Голливуде“», — сказал режиссер.
Недавно он объяснил, почему передумал снимать фильм «Кинокритик». По словам обладателя двух премий «Оскар», он хотел бросить себе вызов и снять картину про «самую скучную профессию в мире», но позже разочаровался в идее ленты. «Кому интересно смотреть сериал про гребаного кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием „Кинокритик“?», — говорил он.
Фильм должен был стать десятым по счету в карьере Тарантино. Сценарий задумывался как история о жизни человека, который пишет статьи для эротического журнала. На эту роль был заявлен Брэд Питт.
В конце июля стартовали съемки сиквела «Однажды… в Голливуде», сценарий к которому написал Тарантино. В «Приключениях Клиффа Бута» Дэвида Финчера снимутся Брэд Питт, Элизабет Дебики, Карла Гуджино, Скотт Каан, Джей Би Тадена, Яхья Абдул-Матин II и Кори Фогельманис. Сюжет проекта держится в секрете. В его центре окажется Клифф Бут, бывший каскадер и дублер актера Рика Далтона. Действие фильма развернется после событий оригинальной картины.