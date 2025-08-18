Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма

Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»

Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма

Фото: Columbia Pictures

Квентин Тарантино рассказал в подкасте «Pam’s Coffy» о своих любимых фильмах. В топ вошли три картины.

«Я был рожден, чтобы снять „Убить Билла“. Мой главный шедевр — „Бесславные ублюдки“. Мой любимый фильм — „Однажды… в Голливуде“», — сказал режиссер.

Недавно он объяснил, почему передумал снимать фильм «Кинокритик». По словам обладателя двух премий «Оскар», он хотел бросить себе вызов и снять картину про «самую скучную профессию в мире», но позже разочаровался в идее ленты. «Кому интересно смотреть сериал про гребаного кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием „Кинокритик“?», — говорил он.

Фильм должен был стать десятым по счету в карьере Тарантино. Сценарий задумывался как история о жизни человека, который пишет статьи для эротического журнала. На эту роль был заявлен Брэд Питт.

В конце июля стартовали съемки сиквела «Однажды… в Голливуде», сценарий к которому написал Тарантино. В «Приключениях Клиффа Бута» Дэвида Финчера снимутся Брэд Питт, Элизабет Дебики, Карла Гуджино, Скотт Каан, Джей Би Тадена, Яхья Абдул-Матин II и Кори Фогельманис. Сюжет проекта держится в секрете. В его центре окажется Клифф Бут, бывший каскадер и дублер актера Рика Далтона. Действие фильма развернется после событий оригинальной картины.

Расскажите друзьям