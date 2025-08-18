Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+

Романтическая драма «Зима весна лето или осень» со звездами сериала «Уэнсдей» Дженной Ортегой и Перси Хайнсом Уайтом выйдет 1 сентября на стриминговом сервисе Paramount+. Об этом сообщил Forbes.

Режиссером фильма выступила Тиффани Полсен. Она рассказала историю девушки Реми, которая должна поступить осенью в Гарвард, стать предметом гордости родителей и пойти по пути, которого от нее всегда ждали.

Когда героиня встречает парня по имени Барнс, он заставляет ее переосмыслить жизнь. Барнс живет одним днем, и история их любви ставит перед Реми вопрос: придерживаться плана и рискнуть всем ради неизведанного.

Картина уже вышла в ограниченный кинопрокат и появилась на платформах on-demand. Она получила скромные отзывы кинокритиков, но понравилась рядовым зрителям, согласно данным портала Rotten Tomatoes.

