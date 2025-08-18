Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука

Белла Рэмси не прочь сняться в следующем фильме Marvel. Об этом она сказала корреспонденту Variety на вечеринке HBO для номинантов на «Эмми» в Голливуде.
Журналист спросил у актрисы: «Вы не звонили Паскалю, не говорили, что хотите сняться в следующем фильме Marvel?» На это она ответила: «Не знаю насчет этого. Я могла бы сыграть Человека-паука. Хотя Том Холланд отлично справился. Так что, возможно, им стоит придумать для меня нового супергероя».
Звезда «Одних из нас» призналась, что за свою жизнь смотрела лишь один фильм Marvel ― с Эндрю Гарфилдом в роли Человека-паука. Это произошло два-три месяца назад, и Рэмси фильм очень понравился.
На вопрос, где еще с Педро Паскалем она хотела бы сняться, актриса сказала, что это мог бы быть фильм, где они вместе грабят банк. Рэмси также отметила, что пока не знает, когда начнутся съемки третьего сезона «Одних из нас», и ей еще не выдавали сценарий.
Недавно Рэмси получила главную роль в сериале «Майя». Она сыграет с Дейзи Хаггард, для которой проект станет режиссерским дебютом.