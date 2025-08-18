Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука

Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»

Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Белла Рэмси не прочь сняться в следующем фильме Marvel. Об этом она сказала корреспонденту Variety на вечеринке HBO для номинантов на «Эмми» в Голливуде.

Журналист спросил у актрисы: «Вы не звонили Паскалю, не говорили, что хотите сняться в следующем фильме Marvel?» На это она ответила: «Не знаю насчет этого. Я могла бы сыграть Человека-паука. Хотя Том Холланд отлично справился. Так что, возможно, им стоит придумать для меня нового супергероя».

Звезда «Одних из нас» призналась, что за свою жизнь смотрела лишь один фильм Marvel ― с Эндрю Гарфилдом в роли Человека-паука. Это произошло два-три месяца назад, и Рэмси фильм очень понравился. 

На вопрос, где еще с Педро Паскалем она хотела бы сняться, актриса сказала, что это мог бы быть фильм, где они вместе грабят банк. Рэмси также отметила, что пока не знает, когда начнутся съемки третьего сезона «Одних из нас», и ей еще не выдавали сценарий. 

Недавно Рэмси получила главную роль в сериале «Майя». Она сыграет с Дейзи Хаггард, для которой проект станет режиссерским дебютом.

Расскажите друзьям