Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»

В твиттере сайта Wizarding World, посвященного вселенной Гарри Поттера, появилось первое видео со съемок нового сериала о юном волшебнике. Сейчас они проходят на Боро-стрит на Манхэттене.
В ролике можно увидеть Ника Фроста в роли Хагрида и Доминика МакЛоклина в роли Гарри Поттера. Вместе они прогуливаются по Косому переулку.
Работа над сериалом началась в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. Съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. Второй сезон планируют снимать с июля 2026-го по май 2027 года.
Уже известно, что в первом сезоне будет всего восемь серий. Причина, по которой съемки всего восьми эпизодов занимают так много времени, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.
В главных ролях в сериале по «Гарри Поттеру» помимо МакЛокина снимутся Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл), Пол Уайтхаус (Аргус Филч) и другие.
В Великобритании для съемок сериала построят мини-город. Он обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов, или 107 млрд рублей).
Pottermore и Audible выпустят семь аудиопостановок по «Гарри Поттеру». Роли «золотого трио» распределены между двумя группами актеров — юной (с первой по третью книгу) и взрослой (с четвертой по седьмую). Голос Гарри Поттера воплотят Фрэнки Тредэуэй и Джексон Хофф, Рона Уизли — Макс Лестер и Рис Маллиган. Юную Гермиону озвучит Арабелла Стэнтон — исполнительница соответствующей роли в сериале по «Гарри Поттеру» от HBO. Взрослой Гермионе голос подарит Нина Баркер-Фрэнсис.
На фоне возросшего интереса к франшизе LEGO представила новый коллекционный набор по «Гарри Поттеру» под названием «Деревня Хогсмид». Конструктор состоит из более 3000 деталей. В него вошли 12 мини-фигурок, изображающих главных персонажей киновселенной ― Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермиону Грейнджер, профессора МакГонагалл и Аберфорта Дамблдора.