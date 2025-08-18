Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита

Фото: Пресс служба Московской международной недели кино

С 17 по 27 августа в столице проходит Московская международная неделя кино. С этого года гостей ждут два новых события: кинотрак с мобильным кинотеатром и первый в России открытый благотворительный аукцион кинореквизита, который состоится 26 августа на Патриарших прудах.

Кинотрак со встроенным в кузов экраном превратит более 10 знаковых площадок Москвы в уличные кинозалы. Среди локаций — парк «Красная Пресня», Парк Горького, усадьба Кусково, Кинопарк «Москино», фудмолл «Депо. Три вокзала» и даже жилые комплексы.

Всего в программе более 30 фильмов из России, Италии, Франции, США и других стран. В том числе «Жанна Дюбарри», «Дракула», «Сто лет тому вперед» и «Чемпион мира». Для комфортного просмотра организаторы подготовили мягкие пуфы, лежаки и бесплатный попкорн.

1/3
© Фото: Пресс служба Московской международной недели кино
2/3
© Фото: Пресс служба Московской международной недели кино
3/3
© Фото: Пресс служба Московской международной недели кино

Одним из самых необычных событий станет аукцион кинореквизита, который пройдет 26 августа в 15.30 на Патриарших прудах. На торги выставят более 10 лотов из популярных российских фильмов и сериалов, включая «Лед», «Магомаева» и «Беспринципных». Впервые аукцион будет открытым — принять участие смогут все желающие, а собранные средства направят в благотворительный фонд.

1/3
© Фото: Пресс служба Московской международной недели кино
2/3
© Фото: Пресс служба Московской международной недели кино
3/3
© Фото: Пресс служба Московской международной недели кино

В рамках Московской международной недели кино также с 23 на 24 августа состоится «Ночь кино». В течение всей недели будут проходить открытые показы в кинотеатрах «Москино» и в летнем кинотеатре на территории Северного речного вокзала. 24 и 25 августа пройдет деловая программа с лидерами индустрии из более 20 стран.

