Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита

С 17 по 27 августа в столице проходит Московская международная неделя кино. С этого года гостей ждут два новых события: кинотрак с мобильным кинотеатром и первый в России открытый благотворительный аукцион кинореквизита, который состоится 26 августа на Патриарших прудах.