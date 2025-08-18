В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин

В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчин учат уважать права женщин и помогать им по дому. Инициативу поддерживает ООН, которое рассматривает ее как эффективную стратегию борьбы с материнской и детской смертностью, пишет Independent.
В Сенегале, как и во многих других странах Западной Африки, в основном живет население с консервативными взглядами. Мужчины часто имеют решающее слово в принятии важных решений в семье, в том числе касающихся здоровья. Например, женщины должны получить от них разрешение на роды в больнице и на соответствующий уход до родов.
«Без участия мужчин отношение к здоровью будущих мам не изменится», — отметила 54-летняя Аида Диуф, медицинский работник, сотрудничающая с программой. По ее словам, многие мужья предпочитают, чтобы их жены не лечились у врачей-мужчин.
На занятиях мужчин призывают больше помогать женам в поддержании быта и обсуждают с ними такие темы, как права девочек, равенство и вред от женского обрезания. Сейчас программа действует более чем в 20 школах Сенегала, в ней более 300 человек. Выпускники школ выступают в качестве наставников и проводят неформальные беседы.
В ООН сообщили, что в 2023 году на 100 тысяч рождений детей приходилось 237 случаев материнской смертности. Кроме того, 21 новорожденный из каждой тысячи умер в первый месяц жизни. К 2030 году ООН намерена сократить материнскую смертность до 70 случаев на 100 тысяч рождений, а детскую смертность — до менее 12 случаев на 1000 рождений. По словам одного из координаторов программы в Сенегале Эль Хаджа Малика, многие женщины рожают дома, что представляет собой одну из ключевых проблем.
В школе в столичном Дакаре к слушателям обращается имам Ибрагим Дайан. По его словам, учащиеся после его проповедей пересматривали свое поведение. Он добавил, что некоторые мужчины сказали ему, что занятия вдохновили их стать более заботливыми мужьями и отцами. Так, бывший спецназовец, 60-летний Хабиб Диалло, признался, что благодаря «школе для мужей» осознал опасность домашних родов и посоветовал своему сыну отвезти жену рожать в больницу.