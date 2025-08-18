В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин

В ООН сообщили, что в 2023 году на 100 тысяч рождений детей приходилось 237 случаев материнской смертности. Кроме того, 21 новорожденный из каждой тысячи умер в первый месяц жизни. К 2030 году ООН намерена сократить материнскую смертность до 70 случаев на 100 тысяч рождений, а детскую смертность — до менее 12 случаев на 1000 рождений. По словам одного из координаторов программы в Сенегале Эль Хаджа Малика, многие женщины рожают дома, что представляет собой одну из ключевых проблем.