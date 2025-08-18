Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»

С 31 августа по 5 сентября в Ленинградской области пройдет второй Chef's Camp ― гастропроект с участием именитых российских шеф-поваров. Организуют мероприятие «Афиша Рестораны» и загородный клуб We Lodge.
Несколько дней шеф-повара будут обмениваться опытом и экспериментировать с приготовлением блюд на огне, используя лесные и фермерские продукты. Участниками этого года стали:
- Никанор Виейра – шеф-повар ресторана Olluco, шеф-повар года (по версии Wheretoeat Russia 2025);
- Мирко Дзаго – бренд-шеф ресторанов Onest, «Аист», Bro&n, La Fabbrica (Ростов-на-Дону), «Бурный» (Владивосток), победитель премии «Завтрак Шефа 2023» в номинации «Шеф-легенда», обладатель премии «Лучшие в индустрии-2019» в номинации «Шеф национальной кухни»;
- Давид Эммерле – шеф-повар ресторана Grand Cru, обладатель звезды Michelin 2022;
- Николай Бобров – бренд-шеф ресторана Tunguska, лучший шеф-повар Сибири (по версии премии Wheretoeat 2022), трижды лучший шеф Сибири (по версии «Завтрака Шефа» 2022-2024);
- Дмитрий Решетников – бренд-шеф и совладелец французского ресторана Mon chouchou и винного бара Zazazu;
- Дмитрий Голенин – шеф-повар ресторана Sage, «Шеф-повар года» (по версии премии «Лучшие в индустрии. Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2024»), лучший шеф-повар Москвы (по версии премии «Шеф-повар года»).
Модератором программы станет Антон Нечипоренко – амбассадор международной ресторанной премии Wheretoeat, генеральным инфопартнером которой много лет выступает «Афиша Рестораны».
Шеф-повара познакомятся с фермерами и керамистами Ленинградской области (Essence+Ceramica, Gonchar Dining), будут исследовать остров Медного озера в поисках уникальных ингредиентов и поучаствовуют в грибной охоте вместе с шеф-поваром ресторана Hvoy Владимиром Батовым.
«Афиша Рестораны» подарит всем участникам и гостям кэмпа специальный мерч и будет регулярно освещать самые интересные события в We Lodge в своем телеграм-канале.
Стать частью происходящего получится и лично ― в загородном клубе пройдут гастрономические ужины с участниками Chef’s Camp. Они будут включать пять курсов, приготовленных из локальных продуктов, а также BBQ-вечеринку в лесном баре Roots. Во время ужинов эксперты проекта «Большое Русское Вино» познакомят гостей с выдающимися образцами российского виноделия. Забронировать места на мероприятия можно на сайте We Lodge.