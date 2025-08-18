Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима

Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал текст песни «День Победы», а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла. Московский патриархат просил суд не наказывать и освободить Шарлота после его извинений.