Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима

Певца Эдуарда Шарлота переведут отбывать наказание в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщает прокуратура Тольятти.
По данным ведомства, во время нахождения в колонии-поселении артист неоднократно нарушал внутренний распорядок и «склонял других осужденных к отрицательному поведению».
Отмечается, что за это он не раз получал дисциплинарные взыскания. В прокуратуре заявили, что суд учел позицию ведомства и согласился с необходимостью ужесточения наказания. Постановление пока не вступило в законную силу.
Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал текст песни «День Победы», а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла. Московский патриархат просил суд не наказывать и освободить Шарлота после его извинений.
Шарлота также обвиняли в повреждении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды, но в ходе судебного разбирательства преследование по этим статьям было прекращено за отсутствием состава преступления.