Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Певца Эдуарда Шарлота переведут отбывать наказание в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщает прокуратура Тольятти. 

По данным ведомства, во время нахождения в колонии-поселении артист неоднократно нарушал внутренний распорядок и «склонял других осужденных к отрицательному поведению». 

Отмечается, что за это он не раз получал дисциплинарные взыскания. В прокуратуре заявили, что суд учел позицию ведомства и согласился с необходимостью ужесточения наказания. Постановление пока не вступило в законную силу.

В декабре 2024 года Шарлота признали виновным по уголовному делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и приговорили к 5,5 года колонии в декабре 2024-го. Защита просила в суде смягчить наказание и освободить артиста, но апелляцию отклонили.

Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал текст песни «День Победы», а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла. Московский патриархат просил суд не наказывать и освободить Шарлота после его извинений.

Шарлота также обвиняли в повреждении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды, но в ходе судебного разбирательства преследование по этим статьям было прекращено за отсутствием состава преступления.

