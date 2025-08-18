Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»

Тети — будь то кровные родственницы или близкие подруги семьи — играют ключевую роль в воспитании девочек. Они становятся для подростков теми надежными взрослыми, к которым можно обратиться, когда с родителями говорить сложно. Издание Parents изложило основные идеи психолога Стива Биддалфа, автора книг «Воспитывая девочек» и «10 вещей, которые больше всего нужны девочкам».

В подростковом возрасте девочки нередко отдаляются от родителей, но при этом особенно остро нуждаются в поддержке. В этой ситуации тетя может стать настоящей опорой: общение с ней обычно проходит без напряжения, а ее присутствие не ассоциируется с давлением или нравоучениями. Она способна выслушать без осуждения и оказать ту самую поддержку, в которой девочка особенно нуждается, чувствуя себя непонятой или потерянной.

Биддалф отмечает: «Тети — столпы физического здоровья девочек». При этом речь идет не только о родственницах, но и о любых близких взрослых, которые искренне любят ребенка и готовы быть рядом. Тетей может стать любая женщина из окружения семьи, дарящая девочке заботу и внимание.

Психолог подчеркивает, что родителям стоит выстраивать эти связи заранее, еще до наступления подросткового возраста. Так к моменту, когда девочке особенно понадобится поддержка, между ней и тетей уже установятся доверительные и теплые отношения.

В июле «Яков и партнеры» и «Ромир» выяснили, как возраст соотносится с кризисными периодами. «Уровень субъективного благополучия в течение жизни формирует так называемую U-образную кривую. Два наиболее заметных снижения приходятся на периоды около 30 лет и 50–54 года. Это соответствует международным исследованиям, проведенным в США, Германии, Японии и странах Евросоюза», — рассказали эксперты.

