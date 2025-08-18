В подростковом возрасте девочки нередко отдаляются от родителей, но при этом особенно остро нуждаются в поддержке. В этой ситуации тетя может стать настоящей опорой: общение с ней обычно проходит без напряжения, а ее присутствие не ассоциируется с давлением или нравоучениями. Она способна выслушать без осуждения и оказать ту самую поддержку, в которой девочка особенно нуждается, чувствуя себя непонятой или потерянной.