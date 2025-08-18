Тети — будь то кровные родственницы или близкие подруги семьи — играют ключевую роль в воспитании девочек. Они становятся для подростков теми надежными взрослыми, к которым можно обратиться, когда с родителями говорить сложно. Издание Parents изложило основные идеи психолога Стива Биддалфа, автора книг «Воспитывая девочек» и «10 вещей, которые больше всего нужны девочкам».
В подростковом возрасте девочки нередко отдаляются от родителей, но при этом особенно остро нуждаются в поддержке. В этой ситуации тетя может стать настоящей опорой: общение с ней обычно проходит без напряжения, а ее присутствие не ассоциируется с давлением или нравоучениями. Она способна выслушать без осуждения и оказать ту самую поддержку, в которой девочка особенно нуждается, чувствуя себя непонятой или потерянной.
Биддалф отмечает: «Тети — столпы физического здоровья девочек». При этом речь идет не только о родственницах, но и о любых близких взрослых, которые искренне любят ребенка и готовы быть рядом. Тетей может стать любая женщина из окружения семьи, дарящая девочке заботу и внимание.
Психолог подчеркивает, что родителям стоит выстраивать эти связи заранее, еще до наступления подросткового возраста. Так к моменту, когда девочке особенно понадобится поддержка, между ней и тетей уже установятся доверительные и теплые отношения.
