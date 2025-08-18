В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году

В Общественную библиотеку Сан-Антонио в штате Техас (США) принесли книгу Фрэнсиса Брюса Стрейна «Ваш ребенок, его семья и друзья», которую должны были вернуть 82 года назад. Об этом пишет UPI.
Произведение выдали на руки в июле 1943 года, его должны были вернуть в течение 28 дней, однако прислали обратно посылкой из Орегона только в июне 2025 года. В сопроводительной записке говорилось, что библиотечный экземпляр нашли среди вещей отца отправителя. Автор письма предположил, что книгу взяла его бабушка, когда ее сыну было 11 лет.
Мужчина написал, что надеется, что его семье не грозит штраф за просроченную сдачу книги, поскольку «бабушка больше не сможет за нее заплатить». Библиотека отметила, что пенни платить не придется — в 2021 году эту практику отменили.
Экземпляр уже выставили в вестибюле Центральной библиотеки Сан-Антонио. В конце августа книгу передадут Общественной библиотеке Сан-Антонио для продажи в букинистическом магазине.
Недавно в другой библиотеке — средневековой библиотеке венгерского монастыря Паннонхальма в Венгрии — произошло ЧП. Сотрудники пытались спасти десятки тысяч старейших книг от нашествия жуков. Экспонаты пострадали из‑за хлебного точильщика — жука, который повреждает не только шерсть, меха и изделия из кожи, но и книги.