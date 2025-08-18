В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году

Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино

В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году

Фото: San Antonio Public Library

В Общественную библиотеку Сан-Антонио в штате Техас (США) принесли книгу Фрэнсиса Брюса Стрейна «Ваш ребенок, его семья и друзья», которую должны были вернуть 82 года назад. Об этом пишет UPI.

Произведение выдали на руки в июле 1943 года, его должны были вернуть в течение 28 дней, однако прислали обратно посылкой из Орегона только в июне 2025 года. В сопроводительной записке говорилось, что библиотечный экземпляр нашли среди вещей отца отправителя. Автор письма предположил, что книгу взяла его бабушка, когда ее сыну было 11 лет.

Мужчина написал, что надеется, что его семье не грозит штраф за просроченную сдачу книги, поскольку «бабушка больше не сможет за нее заплатить». Библиотека отметила, что пенни платить не придется — в 2021 году эту практику отменили.

1/3
© San Antonio Public Library
2/3
© San Antonio Public Library
3/3
© San Antonio Public Library

Экземпляр уже выставили в вестибюле Центральной библиотеки Сан-Антонио. В конце августа книгу передадут Общественной библиотеке Сан-Антонио для продажи в букинистическом магазине.

Недавно в другой библиотеке — средневековой библиотеке венгерского монастыря Паннонхальма в Венгрии — произошло ЧП. Сотрудники пытались спасти десятки тысяч старейших книг от нашествия жуков. Экспонаты пострадали из‑за хлебного точильщика — жука, который повреждает не только шерсть, меха и изделия из кожи, но и книги.

Расскажите друзьям