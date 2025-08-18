В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году

Произведение выдали на руки в июле 1943 года, его должны были вернуть в течение 28 дней, однако прислали обратно посылкой из Орегона только в июне 2025 года. В сопроводительной записке говорилось, что библиотечный экземпляр нашли среди вещей отца отправителя. Автор письма предположил, что книгу взяла его бабушка, когда ее сыну было 11 лет.