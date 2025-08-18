Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню

Это произошло на матче Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) между «Родиной» и «Зенитом». На 70-й минуте, когда арбитр Арина Становова назначила пенальти в ворота «Родины», Боярский заявил: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол — вам там самое место».