Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню

Фото: @a_boyarskiy

Комментатор футбольного клуба «Родина» Александр Боярский во время трансляции матча посоветовал женщинам заниматься делами на кухне. Такими словами он раскритиковал работу женщины-арбитра.

Это произошло на матче Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) между «Родиной» и «Зенитом». На 70-й минуте, когда арбитр Арина Становова назначила пенальти в ворота «Родины», Боярский заявил: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол — вам там самое место».

Когда высказывания Боярского стали обсуждать в СМИ, он извинился перед Станововой. По словам комментатора, во время матча его «захлестнули эмоции», а его формулировки были «абсолютно неприемлемы».

«Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола», ― написал он.

В ФК «Родина» осудили слова Боярского и разорвали с ним сотрудничество. «Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу. Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба „Родина“», ― сказали в клубе.

Там отметили, что планируют провести несколько мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России. 

