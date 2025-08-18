Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября

Симулятор управления редакцией газеты News Tower выйдет 4 ноября, следует из трейлера на канале Twin Sails Interactive. Игра находилась в раннем доступе почти два года: первая версия стала доступна игрокам еще в феврале 2024-го.
В News Tower игрокам предстоит возглавлять редакцию нью-йоркской газеты 1930-х годов: нанимать журналистов и фотографов, собирать новости, верстать материалы и еженедельно выпускать свежий номер. Главная цель — превратить скромное издание в медийного гиганта, обойдя конкурентов в борьбе за эксклюзивы и тиражи.
«Времена, когда мы были единственной газетой в городе, прошли, — говорит в трейлере один из сотрудников. — Придется сражаться, чтобы сохранить свою лужайку и дорогих подписчиков».
Герой продолжает: «Правда и этика в этом городе ничего не стоят, сынок. Здесь важно понимать, кто дергает за ниточки за кулисами. Мы сейчас говорим о мэре, мафии, высшем обществе и даже армейских шишках с большими звездами на погонах». Сотрудничая с одной из групп, игроки смогут получать эксклюзивные новости, но рискуют испортить отношения с остальными.
