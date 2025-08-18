Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября

Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с его игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино

Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября

Фото: Twin Sails Interactive

Симулятор управления редакцией газеты News Tower выйдет 4 ноября, следует из трейлера на канале Twin Sails Interactive. Игра находилась в раннем доступе почти два года: первая версия стала доступна игрокам еще в феврале 2024-го.

В News Tower игрокам предстоит возглавлять редакцию нью-йоркской газеты 1930-х годов: нанимать журналистов и фотографов, собирать новости, верстать материалы и еженедельно выпускать свежий номер. Главная цель — превратить скромное издание в медийного гиганта, обойдя конкурентов в борьбе за эксклюзивы и тиражи.

Видео: Twin Sails Interactive

«Времена, когда мы были единственной газетой в городе, прошли, — говорит в трейлере один из сотрудников. — Придется сражаться, чтобы сохранить свою лужайку и дорогих подписчиков».

Герой продолжает: «Правда и этика в этом городе ничего не стоят, сынок. Здесь важно понимать, кто дергает за ниточки за кулисами. Мы сейчас говорим о мэре, мафии, высшем обществе и даже армейских шишках с большими звездами на погонах». Сотрудничая с одной из групп, игроки смогут получать эксклюзивные новости, но рискуют испортить отношения с остальными.

В августе на платформе Steam анонсировали игру Baking Bad — пародию на сериал «Breaking Bad», в которой герои займутся кулинарией. По сюжету группа тяжело больных преступников печет хлеб и путешествует в трейлере. Игрокам предстоит уклоняться от полиции и конкурировать с другими пекарями. Релиз запланирован на 2025 год.

Расскажите друзьям