Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с их игрушками

Японская компания Epoch, производитель игрушек Sylvanian Families, отозвала иск против ирландской блогерки Теа фон Энгельбрехтен и создательницы одного из самых популярных аккаунтов в тикток Sylvanian Drama. Об этом пишет Mirror.

Epoch добровольно прекратила все претензии «без ущерба для будущих действий». Каждая сторона взяла на себя судебные расходы.

В тот же день девушка впервые за долгое время вышла в соцсети и объявила, что 19 августа изменит название и аватар аккаунта. «Я пока не знаю, как это сделать, поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие‑либо предложения», — написала она.

Теа фон Энгельбрехтен запустила аккаунт в 2021 году. Он прославился благодаря абсурдным скетчам с фигурками зверушек, где они пьют, изменяют и убивают друг друга. Создательница контента самостоятельно писала сценарии, строила миниатюрные декорации, снимала и монтировала видео. Проект собрал 2,5 млн подписчиков в тиктоке, а также привлек крупных рекламодателей, среди которых Netflix, Sephora, Burberry и Marc Jacobs.

Видео: Sylvanian Drama

Компания Epoch обвинила блогерку в нарушении авторских прав и введении публики в заблуждение относительно официальности контента и подала на тиктокершу в суд. С января 2025 года новых публикаций в аккаунтах Sylvanian Drama не выходило. В апреле стороны начали переговоры о возможном досудебном урегулировании, первое заседание было назначено на 14 августа.

Изделия Sylvanian Families начали выпускать в 1985 году. Это маленькие бархатные фигурки животных (собак, медведей, лис, пингвинов, кроликов, котят и других), предназначенные для детей.

