Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»

Звезда сериала «Королева Шарлотта» Кори Милкрист рассказал, что однажды пробовался на роль Флинна Райдера в игровой адаптации Disney «Рапунцель: Запутанная история».
Актер назвал попытку не самой удачной. Главным препятствием на его пути стало пение, без которого сложно представить музыкальный фильм: «Я проходил кастинг на „Рапунцель“. Но, честно говоря, получилось так себе. В итоге мне сказали, что ищут актера с опытом вокала».
Его коллега София Карсон подтвердила, что он действительно пел на пробах, а сам Милкрист в шутку добавил, что запись с кастинга он «удалил, сжег, а потом сжег комнату, где снимал пробу».
Несмотря на это, актер считает себя «рожденным играть Флинна» и даже пошутил, будто проект заморозили только потому, что он был недоступен.
Еще весной Disney приостановила производство фильма после неудачи «Белоснежки» в прокате. Режиссером должен был стать Майкл Грейси («Величайший шоумен»), а проект находился на стадии препродакшена.