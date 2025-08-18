Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи

Фото: Felicia Shillingburg

Черный медведь решил расслабиться и забрался в горячую ванну у частного дома в городе Пиджен-Фордж, штат Теннесси. Об этом сообщает ABC 7 Chicago.

Фелиция Шиллинбург рассказала, что купалась в джакузи с мамой и подругой, когда медведь вдруг вышел из-за угла. Лесной хищник поднялся к ним на деревянную террасу, и троица в панике убежала. 

Выглянув на улицу, женщины увидели необычное зрелище: мишка плескался в ванне и игрался с какой-то пластиковой деталью. Шиллинбург засняла все это на видео. В ролике слышно, как она шутит: «Ему жарко. Он говорит: „Где вечеринка? Где вечеринка?“»

По словам женщины, медведь не проявлял агрессии и казалось, что он привык к людям. Шиллинбург отметила, что зверь ушел, как только выбрался из джакузи: «Он просто окунулся — и ушел».

В Теннесси черные медведи обитают прямо у городов и курортных зон (особенно рядом с национальным парком Great Smoky Mountains), поэтому часто заходят на участки и в дома в поисках еды. Но случаются такие нежданные визиты не только здесь, но и по всему ареалу обитания животных. 

К примеру, недавно медведь забрался в частный дом в канадском Ванкувере ― и повезло ему гораздо меньше, чем собрату из Теннесси. Зверь был не в курсе, что территорию охраняет миниатюрный, но отважный померанский шпиц по кличке Скаут. Пес с лаем и визгом прогнал непрошеного гостя. 

