В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи

В Теннесси черные медведи обитают прямо у городов и курортных зон (особенно рядом с национальным парком Great Smoky Mountains), поэтому часто заходят на участки и в дома в поисках еды. Но случаются такие нежданные визиты не только здесь, но и по всему ареалу обитания животных.