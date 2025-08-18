10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам

Бодхана Шиванандан из Великобритании вошла в историю шахмат, став самой юной обладательницей звания женского международного мастера (WIM). На момент получения титула ей было всего 10 лет 5 месяцев и 3 дня, что позволило ей побить предыдущий рекорд американки Кариссы Ип, установленный в 2019 году в возрасте 10 лет 11 месяцев и 20 дней. О пути Шиванандан написало издание People.
Девочке принадлежит еще один рекорд: она — самая юная шахматистка, одержавшая победу над 60-летним гроссмейстером Питером Уэллсом. После выступления на лондонском Chess Fest в июле 2024 года Шиванандан призналась, что возраст и опыт соперников ее не пугают: «Я не особо задумываюсь о том, с кем играю. Мне важна только доска».
Девочка начала играть в шахматы во время пандемии. Друг ее отца, переезжая в Индию, оставил в их доме шахматы. «Меня заинтересовали фигуры, и я начала играть», — рассказала Шиванандан. Ее родители, оба инженеры по профессии, были удивлены внезапной увлеченностью дочери. «Я пробовал играть в лиге, но у меня совсем не получалось», — признался отец девочки.
Звание женского международного мастера (WIM) — второе по значимости звание, присваиваемое Международной шахматной федерацией (FIDE) исключительно женщинам. Для его получения необходим рейтинг FIDE не ниже 2200 и три нормы с результативностью 2250 в турнирах, где средний рейтинг соперников превышает 2030.
В июле российский шахматист Роман Шогджиев стал самым юным международным мастером в истории. Он получил почетное звание в возрасте 10 лет 3 месяцев и 21 дня.