10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам

Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с их игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть 7 ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм

10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам

Фото: Christopher Furlong/Getty

Бодхана Шиванандан из Великобритании вошла в историю шахмат, став самой юной обладательницей звания женского международного мастера (WIM). На момент получения титула ей было всего 10 лет 5 месяцев и 3 дня, что позволило ей побить предыдущий рекорд американки Кариссы Ип, установленный в 2019 году в возрасте 10 лет 11 месяцев и 20 дней. О пути Шиванандан написало издание People.

Девочке принадлежит еще один рекорд: она — самая юная шахматистка, одержавшая победу над 60-летним гроссмейстером Питером Уэллсом. После выступления на лондонском Chess Fest в июле 2024 года Шиванандан призналась, что возраст и опыт соперников ее не пугают: «Я не особо задумываюсь о том, с кем играю. Мне важна только доска».

Девочка начала играть в шахматы во время пандемии. Друг ее отца, переезжая в Индию, оставил в их доме шахматы. «Меня заинтересовали фигуры, и я начала играть», — рассказала Шиванандан. Ее родители, оба инженеры по профессии, были удивлены внезапной увлеченностью дочери. «Я пробовал играть в лиге, но у меня совсем не получалось», — признался отец девочки.

Звание женского международного мастера (WIM) — второе по значимости звание, присваиваемое Международной шахматной федерацией (FIDE) исключительно женщинам. Для его получения необходим рейтинг FIDE не ниже 2200 и три нормы с результативностью 2250 в турнирах, где средний рейтинг соперников превышает 2030.

В июле российский шахматист Роман Шогджиев стал самым юным международным мастером в истории. Он получил почетное звание в возрасте 10 лет 3 месяцев и 21 дня.

Расскажите друзьям