10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам

Девочка начала играть в шахматы во время пандемии. Друг ее отца, переезжая в Индию, оставил в их доме шахматы. «Меня заинтересовали фигуры, и я начала играть», — рассказала Шиванандан. Ее родители, оба инженеры по профессии, были удивлены внезапной увлеченностью дочери. «Я пробовал играть в лиге, но у меня совсем не получалось», — признался отец девочки.