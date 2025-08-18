Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа

Фильм «F1» с Брэдом Питтом в главной роли выйдет в «цифре» 22 августа. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на портал WhenToStream.
Премьера ленты в США состоялась 27 июня. По сюжету «F1» бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт) покинул трек после серьезной аварии в девяностых, но спустя годы вернулся, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). В работе над саундтреком поучаствовали Ханс Циммер, Эд Ширан и Burna Boy. Сценарий к ленте написали Эрен Крюгер и Джозеф Косински, который также выступил режиссером.
Косински отметил, что потратил почти год на раскадровку фильма, причем чуть ли не каждая ситуация в «F1» — включая сцены аварий — была вдохновлена реальными событиями. Основные сцены гонок снимались на трассах «Формулы-1» по всему миру, в том числе в Сильверстоуне в Англии.
В процессе съемок актеры тесно сотрудничали с настоящими гонщиками «Формулы-1» — например, с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Он также выступил в качестве продюсера фильма. При подготовке к картине Питт и Идрис за два года преодолели расстояние в 6000 миль (около 10 тыс. км) на гоночных автомобилях.
В начале июля «F1» стал самым кассовым фильмом Apple TV. Он обошел «Наполеона» Ридли Скотта (221 млн долларов) и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе (158 млн). В августе стало известно, что мировые сборы фильма «F1» достигли 545,6 млн долларов. Это сделало спортивную драму Джозефа Косински самой кассовой лентой в карьере Брэда Питта. Ранее самым кассовым фильмом Питта была «Война миров Z». В 2013 году она заработала в прокате 540 млн долларов.