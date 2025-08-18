Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа

Косински отметил, что потратил почти год на раскадровку фильма, причем чуть ли не каждая ситуация в «F1» — включая сцены аварий — была вдохновлена реальными событиями. Основные сцены гонок снимались на трассах «Формулы-1» по всему миру, в том числе в Сильверстоуне в Англии.