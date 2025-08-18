«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»

Московский театр «Новая опера» им. Колобова и Московский музей современного искусства (ММОМА) объявили о первом совместном проекте — программе «Музей в опере/Опера в музее».
Она стартует в сентябре 2025 года и продлится весь сезон 2025/2026. Инициатива приурочена к 80-летию со дня рождения основателя театра, маэстро Евгения Колобова.
Проект объединит театр и музей в едином пространстве, где опера и современное искусство будут взаимодействовать в новых формах. В сентябре в «Новой опере» покажут мультимедийную интерпретацию оперы «Passion» («Страсть») Паскаля Дюсапена в постановке Теодора Курентзиса и musicAeterna и musicAeterna Dance. Спектакль будет сопровождаться поп-ап-выставкой в фойе театра.
В марте 2026-го в ММОМА откроется опера-выставка «Борис Годунов», вдохновленная постановкой «Новой оперы» по первой редакции произведения Мусоргского. Кураторами выступят Виктор Мизиано и Георгий Никич, а специально для проекта работы создадут современные художники Виктор Алимпиев, Ирина Корина, Алексей Трегубов, Леонид Тишков и другие.
В рамках проекта также пройдет серия дискуссий «Между/In Between», посвященных современному прочтению оперы. Среди них — лекция Дмитрия Ренанского о Жераре Мортье, одном из крупнейших реформаторов оперного театра.