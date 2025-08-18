«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»

Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с их игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть 7 ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм

«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»

Фото: Московский театр Новая Опера

Московский театр «Новая опера» им. Колобова и Московский музей современного искусства (ММОМА) объявили о первом совместном проекте — программе «Музей в опере/Опера в музее». 

Она стартует в сентябре 2025 года и продлится весь сезон 2025/2026. Инициатива приурочена к 80-летию со дня рождения основателя театра, маэстро Евгения Колобова.

Проект объединит театр и музей в едином пространстве, где опера и современное искусство будут взаимодействовать в новых формах. В сентябре в «Новой опере» покажут мультимедийную интерпретацию оперы «Passion» («Страсть») Паскаля Дюсапена в постановке Теодора Курентзиса и musicAeterna и musicAeterna Dance. Спектакль будет сопровождаться поп-ап-выставкой в фойе театра.


В марте 2026-го в ММОМА откроется опера-выставка «Борис Годунов», вдохновленная постановкой «Новой оперы» по первой редакции произведения Мусоргского. Кураторами выступят Виктор Мизиано и Георгий Никич, а специально для проекта работы создадут современные художники Виктор Алимпиев, Ирина Корина, Алексей Трегубов, Леонид Тишков и другие.

В рамках проекта также пройдет серия дискуссий «Между/In Between», посвященных современному прочтению оперы. Среди них — лекция Дмитрия Ренанского о Жераре Мортье, одном из крупнейших реформаторов оперного театра.

Расскажите друзьям