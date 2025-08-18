«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»

Проект объединит театр и музей в едином пространстве, где опера и современное искусство будут взаимодействовать в новых формах. В сентябре в «Новой опере» покажут мультимедийную интерпретацию оперы «Passion» («Страсть») Паскаля Дюсапена в постановке Теодора Курентзиса и musicAeterna и musicAeterna Dance. Спектакль будет сопровождаться поп-ап-выставкой в фойе театра.