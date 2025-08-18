YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»

YouTube заинтересовался покупкой прав на трансляцию церемонии «Оскара». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.
По мнению издания, перенос церемонии на видеохостинг смог бы привлечь больше внимания к шоу, которое с каждым годом теряет популярность. «YouTube — самая просматриваемая видеоплатформа в мире и настоящий медиакороль. Он может гарантировать аудиторию и предложить глобальную площадку», ― отмечает Bloomberg.
Однако совсем не факт, что именно YouTube станет новым «домом» «Оскара». За права на церемонию борются множество компаний, у многих из них есть свои телеканалы и стриминги. Среди претендентов ― NBCUniversal (Comcast) и Netflix.
Уже почти 50 лет церемонию транслирует ABC (Disney), и так будет продолжаться как минимум до 2028 года, пока действует контракт. Сейчас Академия киноискусств ведет переговоры с претендентами на трансляцию.
В начале этого года приложение YouTube для телевизоров обогнало по популярности в США мобильную версию сервиса. Пользователи стали просматривать более 1 млрд единиц контента в день через приложение для ТВ.