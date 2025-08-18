YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»

Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с их игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть 7 ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм

YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»

Фото: Alexander Shatov/Unsplash

YouTube заинтересовался покупкой прав на трансляцию церемонии «Оскара». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

По мнению издания, перенос церемонии на видеохостинг смог бы привлечь больше внимания к шоу, которое с каждым годом теряет популярность. «YouTube — самая просматриваемая видеоплатформа в мире и настоящий медиакороль. Он может гарантировать аудиторию и предложить глобальную площадку», ― отмечает Bloomberg.

Однако совсем не факт, что именно YouTube станет новым «домом» «Оскара». За права на церемонию борются множество компаний, у многих из них есть свои телеканалы и стриминги. Среди претендентов ― NBCUniversal (Comcast) и Netflix.

Уже почти 50 лет церемонию транслирует ABC (Disney), и так будет продолжаться как минимум до 2028 года, пока действует контракт. Сейчас Академия киноискусств ведет переговоры с претендентами на трансляцию. 

В начале этого года приложение YouTube для телевизоров обогнало по популярности в США мобильную версию сервиса. Пользователи стали просматривать более 1 млрд единиц контента в день через приложение для ТВ.

Расскажите друзьям