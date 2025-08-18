Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве

Производитель газировки «Эсте Дринкс Продакшн» подал заявление о банкротстве, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. На это обратили внимание «Ведомости».
80% компании принадлежит ООО «Эсте.Ко Интернешнл», 56% которой владеет ресторатор Аркадий Новиков, еще 44% ― его партнер Максимилиан Беседин. Оставшиеся 20% «Эсте Дринкс Продакшн» принадлежат самой компании.
Иск о банкротстве был подан 11 августа. Заявление пока не принято к производству. Как отмечают «Ведомости», Новиков, похоже, свернул проект по производству газировки.
«Эсте Дринкс Продакшн» запущен в 2023 году, а к концу 2024-го компания получила декларации соответствия на сильногазированные напитки под брендом Estecola. Среди них Classic, Zero, Cherry и Energy.
Производили газировку на заводе «Волжанка» Ульяновской области, в планах было открыть производство и в ОАЭ. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 63,64 млн рублей, убыток — 20,56 млн.