Наибольшие финансовые ожидания у миллениалов 25–35 лет (300–470 тыс. рублей) и жителей мегаполисов (почти 700 тыс. рублей), тогда как сельские жители скромнее в запросах (116 тыс. рублей). Разница почти в 7 раз объясняется более высокими ценами в Москве и Санкт-Петербурге, а также разным уровнем потребления.