Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Sylvanian Families отозвал иск против популярной тиктокерши, которая снимала видео с их игрушками
В США медведь пришел к частному дому, чтобы искупаться в джакузи
10-летняя девочка стала самым юным женским международным мастером по шахматам
«Новая опера» и ММОМА представят перформативно-выставочную программу «Музей в опере/Опера в музее»
Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта «F1» выйдет в «цифре» 22 августа
YouTube хочет купить права на трансляцию «Оскара»
Производитель напитков Estecola ресторатора Аркадия Новикова подал иск о банкротстве
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть 7 ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм

Россиянам для счастья необходимо 227 тыс. рублей — примерно 2,5 средней зарплаты

Среднестатистическому россиянину для ощущения счастья необходим ежемесячный доход в 226,9 тыс. рублей в месяц, показало исследование ВЦИОМ. Эта сумма превышает среднюю зарплату по стране в 2,5 раза.

За восемь лет показатель вырос вдвое — в 2017 году достаточно было 109 тыс. рублей. Эксперты связывают рост не только с инфляцией, но и с изменением потребительских стандартов.

Наибольшие финансовые ожидания у миллениалов 25–35 лет (300–470 тыс. рублей) и жителей мегаполисов (почти 700 тыс. рублей), тогда как сельские жители скромнее в запросах (116 тыс. рублей). Разница почти в 7 раз объясняется более высокими ценами в Москве и Санкт-Петербурге, а также разным уровнем потребления.

Ранее опрос Twinby и фонда «Ника» показал, что две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными. 62% респондентов проявляют больший интерес к аккаунтам людей, у которых опубликованы фото с питомцами.

