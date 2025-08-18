Среднестатистическому россиянину для ощущения счастья необходим ежемесячный доход в 226,9 тыс. рублей в месяц, показало исследование ВЦИОМ. Эта сумма превышает среднюю зарплату по стране в 2,5 раза.
За восемь лет показатель вырос вдвое — в 2017 году достаточно было 109 тыс. рублей. Эксперты связывают рост не только с инфляцией, но и с изменением потребительских стандартов.
Наибольшие финансовые ожидания у миллениалов 25–35 лет (300–470 тыс. рублей) и жителей мегаполисов (почти 700 тыс. рублей), тогда как сельские жители скромнее в запросах (116 тыс. рублей). Разница почти в 7 раз объясняется более высокими ценами в Москве и Санкт-Петербурге, а также разным уровнем потребления.
Ранее опрос Twinby и фонда «Ника» показал, что две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными. 62% респондентов проявляют больший интерес к аккаунтам людей, у которых опубликованы фото с питомцами.