На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс

Curio позиционирует свой продукт как альтернативу гаджетам и способ сократить экранное время детей. Не все родители, однако, разделяют энтузиазм создателей. Журналистка The New York Times Аманда Хесс протестировала одну из игрушек и поделилась, что она скорее заменяет родителя, чем дополняет традиционные игры: «Я поняла: это не улучшенная версия плюшевого мишки. Это скорее замена мне». По ее словам, ребенок может привыкнуть получать ответы от ИИ, вместо того чтобы искать их самостоятельно или обращаться к взрослым.