На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс

Компания Curio выпустила плюшевые игрушки с искусственным интеллектом. Они реагируют на голос ребенка, поддерживают беседу, отвечают на вопросы и рассказывают истории.
В серии три персонажа — ракета Грок, Робот Габбо и инопланетянка Грэм. Игрушки предназначены для детей от 3 до 12 лет, а стоимость каждой составляет 99 долларов — около 7700 рублей. Чтобы ее настроить, родителю следует скачать специальное приложение: в нем виден уровень заряда, можно приостановить игру или отключить игрушку от Wi-Fi.
Голос игрушкам подарила канадская певица Граймс. Она же работала над дизайном инопланетянки Грэм — синего существа с розовыми точками.
Curio позиционирует свой продукт как альтернативу гаджетам и способ сократить экранное время детей. Не все родители, однако, разделяют энтузиазм создателей. Журналистка The New York Times Аманда Хесс протестировала одну из игрушек и поделилась, что она скорее заменяет родителя, чем дополняет традиционные игры: «Я поняла: это не улучшенная версия плюшевого мишки. Это скорее замена мне». По ее словам, ребенок может привыкнуть получать ответы от ИИ, вместо того чтобы искать их самостоятельно или обращаться к взрослым.
Тем временем в России нейросеть научили выявлять борщевик. Теперь восемь ИИ-комплексов ежедневно ездят по 186 маршрутам во всех районах города и ищут это растение. При выявлении система автоматически назначает виновным штраф.