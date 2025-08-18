Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу
Busta Rhymes выступит в России
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием

На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс

Фото: Curio

Компания Curio выпустила плюшевые игрушки с искусственным интеллектом. Они реагируют на голос ребенка, поддерживают беседу, отвечают на вопросы и рассказывают истории.

В серии три персонажа — ракета Грок, Робот Габбо и инопланетянка Грэм. Игрушки предназначены для детей от 3 до 12 лет, а стоимость каждой составляет 99 долларов — около 7700 рублей. Чтобы ее настроить, родителю следует скачать специальное приложение: в нем виден уровень заряда, можно приостановить игру или отключить игрушку от Wi-Fi.

Голос игрушкам подарила канадская певица Граймс. Она же работала над дизайном инопланетянки Грэм — синего существа с розовыми точками.

1/3
© Фото: Curio
2/3
© Фото: Curio
3/3
© Фото: Curio

Curio позиционирует свой продукт как альтернативу гаджетам и способ сократить экранное время детей. Не все родители, однако, разделяют энтузиазм создателей. Журналистка The New York Times Аманда Хесс протестировала одну из игрушек и поделилась, что она скорее заменяет родителя, чем дополняет традиционные игры: «Я поняла: это не улучшенная версия плюшевого мишки. Это скорее замена мне». По ее словам, ребенок может привыкнуть получать ответы от ИИ, вместо того чтобы искать их самостоятельно или обращаться к взрослым.

Тем временем в России нейросеть научили выявлять борщевик. Теперь восемь ИИ-комплексов ежедневно ездят по 186 маршрутам во всех районах города и ищут это растение. При выявлении система автоматически назначает виновным штраф.

Расскажите друзьям