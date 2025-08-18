Федора Смолова заблокировали на Twitch
Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Иэн МакКеллен намекнул на возвращение Гэндальфа в новом фильме о Средиземье «Охота за Голлумом».

На фан-встрече «For the Love of Fantasy» в Лондоне актер заявил, что в мае стартуют съемки новой ленты о Голлуме, режиссером и исполнителем главной роли выступит Энди Серкис. Премьера ожидается в декабре 2027 года, продюсером вновь станет Питер Джексон.

МакКеллен подогрел интерес публики, заявив: «Раскрою два секрета: в фильме будет персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Больше — ни слова!» 

При этом он не подтвердил напрямую, что снова сыграет мага, но зрители расценили это как намек на возвращение. На мероприятии вместе с ним присутствовали Элайджа Вуд, Шон Астин, Доминик Монахан, Билли Бойд и Джон Рис-Дэвис.

Ранее глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что «Властелин Колец: Охота за Голлумом» — один из ключевых проектов студии. Релиз ленты намечен на декабрь 2027-го.

