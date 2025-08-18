Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов

Фото: Xing’s World 爱鼓捣的邢志磊

Видеоблогер из Китая Син Чжилэй построил миниатюрную станцию метро для своих котов. Теперь питомцы могут прогуляться по платформе, спуститься на эскалаторе и прокатиться в поезде.

На реализацию проекта ушло четыре месяца — от 3D-моделирования до финальной уборки. Самыми сложными этапами оказались построение эскалатора и синхронизация двух пар дверей, в поезде и на платформе.

В видеоролике на канале Сина коты прибывают на станцию, выходят из состава и неторопливо исследуют пространство, а кот-машинист наблюдает за маршрутом из специальной кабины.

Видео: Xing’s World 爱鼓捣的邢志磊

Син создает мини-здания для котов уже два года. Станция метро — часть масштабного проекта блогера под названием «Кошачий город», в котором уже есть бильярдный клуб, кинотеатр, супермаркет, банк, парк развлечений и даже парковка. Теперь питомцы могут перемещаться между локациями на метро.

Пока творчество Сина набирает десятки тысяч просмотров на ютубе, в русскоязычном тиктоке пользователи обсуждают сходство актера Юры Борисова с солистом Nirvana Куртом Кобейном. Сравнение мужчин основано на внешнем сходстве — похожем цвете глаз и форме лица.

