Китайский блогер построил станцию метро для своих котов

Видеоблогер из Китая Син Чжилэй построил миниатюрную станцию метро для своих котов. Теперь питомцы могут прогуляться по платформе, спуститься на эскалаторе и прокатиться в поезде.
На реализацию проекта ушло четыре месяца — от 3D-моделирования до финальной уборки. Самыми сложными этапами оказались построение эскалатора и синхронизация двух пар дверей, в поезде и на платформе.
В видеоролике на канале Сина коты прибывают на станцию, выходят из состава и неторопливо исследуют пространство, а кот-машинист наблюдает за маршрутом из специальной кабины.
Син создает мини-здания для котов уже два года. Станция метро — часть масштабного проекта блогера под названием «Кошачий город», в котором уже есть бильярдный клуб, кинотеатр, супермаркет, банк, парк развлечений и даже парковка. Теперь питомцы могут перемещаться между локациями на метро.
