Китайский блогер построил станцию метро для своих котов

Син создает мини-здания для котов уже два года. Станция метро — часть масштабного проекта блогера под названием «Кошачий город», в котором уже есть бильярдный клуб, кинотеатр, супермаркет, банк, парк развлечений и даже парковка. Теперь питомцы могут перемещаться между локациями на метро.