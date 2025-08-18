Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу
Busta Rhymes выступит в России
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием

Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана

Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана из «Лучше звоните Солу». Актер изображал этот персонаж в сериале «Во все тяжкие» и спин-оффе более десяти лет.

В интервью The Hollywood Reporter Оденкерк отметил, что роль Сола была для него слишком тяжелой: «Оба персонажа — и Сол, и Хатч из „Никто“ — живут с сильной внутренней фрустрацией. Носить это в себе постоянно сложно. Поэтому для меня нормально двинуться дальше, хотя ради Хатча я готов сняться еще в нескольких фильмах».

В 2021 году во время съемок финального сезона «Лучше звоните Солу» Оденкерк перенес сердечный приступ и лишь после восстановления завершил работу над проектом.

Создатели шоу признавались, что тогда не знали, удастся ли довести сериал до конца, и даже были готовы закрыть его. «К счастью, этого не произошло», — отметил соавтор Питер Гулд.

