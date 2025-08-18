Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана из «Лучше звоните Солу». Актер изображал этот персонаж в сериале «Во все тяжкие» и спин-оффе более десяти лет.
В интервью The Hollywood Reporter Оденкерк отметил, что роль Сола была для него слишком тяжелой: «Оба персонажа — и Сол, и Хатч из „Никто“ — живут с сильной внутренней фрустрацией. Носить это в себе постоянно сложно. Поэтому для меня нормально двинуться дальше, хотя ради Хатча я готов сняться еще в нескольких фильмах».
В 2021 году во время съемок финального сезона «Лучше звоните Солу» Оденкерк перенес сердечный приступ и лишь после восстановления завершил работу над проектом.
Создатели шоу признавались, что тогда не знали, удастся ли довести сериал до конца, и даже были готовы закрыть его. «К счастью, этого не произошло», — отметил соавтор Питер Гулд.