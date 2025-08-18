Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд могут вернуться к своим ролям в «Охоте за Голлумом»
На рынок детских товаров вышли плюшевые игрушки с ИИ. Их озвучила Граймс
Боб Оденкерк заявил, что не собирается возвращаться к роли Сола Гудмана
Китайский блогер построил станцию метро для своих котов
«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного Змея в фильме «Мстители: Судный день»
В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп
Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу
Busta Rhymes выступит в России
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием

Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»

Фото: HBO Entertainment

Софи Тернер пошутила, что съемки романтических сцен с Китом Харингтоном в новом хорроре «Ужас» были «омерзительными».

Звезды «Игры престолов», игравшие на экране сводных брата и сестру Джона Сноу и Сансу Старк, вновь встретились на площадке, но теперь в качестве пары. По словам Тернер, именно она предложила Харингтона на роль. 

Когда актер согласился, он сразу предупредил: «Это будет странно, Софи». И оказался прав: «Мы читали сценарий, там — поцелуи и секс. И мы такие: „О боже, это же мой брат!“ На площадке в первой сцене нам обоим было реально тошно».

Несмотря на неловкость, они довели работу до конца, потому что сценарий, по словам Тернер, был слишком хорош. Фильм «Ужас» переносит зрителей в XV век. 

По сюжету героиня Тернер Энн живет вместе со свекровью на окраине общества, и их спокойствие нарушает возвращение человека из прошлого. Дата премьеры пока не объявлена. В фильме также снялись Марсия Гей Харден и Лоренс О’Фуаран.

Расскажите друзьям