Софи Тернер пошутила, что поцелуй с Китом Харингтоном в новом хорроре был «омерзительным»

Софи Тернер пошутила, что съемки романтических сцен с Китом Харингтоном в новом хорроре «Ужас» были «омерзительными».
Звезды «Игры престолов», игравшие на экране сводных брата и сестру Джона Сноу и Сансу Старк, вновь встретились на площадке, но теперь в качестве пары. По словам Тернер, именно она предложила Харингтона на роль.
Когда актер согласился, он сразу предупредил: «Это будет странно, Софи». И оказался прав: «Мы читали сценарий, там — поцелуи и секс. И мы такие: „О боже, это же мой брат!“ На площадке в первой сцене нам обоим было реально тошно».
Несмотря на неловкость, они довели работу до конца, потому что сценарий, по словам Тернер, был слишком хорош. Фильм «Ужас» переносит зрителей в XV век.
По сюжету героиня Тернер Энн живет вместе со свекровью на окраине общества, и их спокойствие нарушает возвращение человека из прошлого. Дата премьеры пока не объявлена. В фильме также снялись Марсия Гей Харден и Лоренс О’Фуаран.