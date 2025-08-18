«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь

Слово «делулу» образовано от английского delusional («иллюзорный») и описывает веру в то, что не соответствует действительности. Например: «Если ты на концерте стоишь в самом конце зала, но уверен, что айдол установил с тобой зрительный контакт… тебя могут назвать „делулу“».