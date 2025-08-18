«Скибиди», «делулу» и «традвайф» вошли в Кембриджский словарь

Кембриджский словарь пополнился словами, отражающими влияние тиктока на современный английский язык. Среди них — «скибиди» (skibidi), «делулу» (delulu) и «традвайф» (tradwife). Об этом сообщает The Guardian.
«Скибиди» имеет различные значения в зависимости от контекста: означает «крутой» или «плохой» или используется как шутка. В словаре приведены примеры употребления: «Какого скибиди ты делаешь?» и «„Скибиди, скибиди, скибиди“, — напевал себе под нос семилетний мальчик, ведя футбольный мяч».
Слово «делулу» образовано от английского delusional («иллюзорный») и описывает веру в то, что не соответствует действительности. Например: «Если ты на концерте стоишь в самом конце зала, но уверен, что айдол установил с тобой зрительный контакт… тебя могут назвать „делулу“».
«Традвайф» (сокращение от traditional wife — «традиционная жена») — понятие, популяризированное инфлюэнсерами. Примеры использования включают фразы: «Традвайф — это не просто домохозяйки, но и блогеры, монетизирующие такой контент» и «Поколение Z активно потребляет материалы о традвайф».
Помимо этих слов в словарь также вошли и другие. Broligarchy обозначает группу сверхбогатых мужчин из сферы технологий, стремящихся к политическому влиянию. Mouse jiggler — это устройство или программа, имитирующая активность за компьютером. Work spouse — отношения на работе, в которых двое людей помогают и доверяют друг другу.