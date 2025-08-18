Федора Смолова заблокировали на Twitch
Лиаму Галлахеру запретили бросать в толпу маракасы и тамбурины концертах Oasis

Фото: Samir Hussein/Getty Images

Лиам Галлахер рассказал, что ему больше не разрешают бросать в толпу маракасы и тамбурины на концертах Oasis.

Запрет появился после того, как фанаты начали драться за трофеи, получая травмы. На одном из выступлений в Эдинбурге музыкант объяснил: «Мне сказали, чтобы я этого больше не делал. Вы не умеете себя вести — щипаете друг друга, бьете по яйцам, деретесь».

Несмотря на неодобрительный гул в зале, некоторые счастливчики продолжают хвастаться трофеями в соцсетях, демонстрируя синяки и шишки. Так, одна фанатка получила удар маракасами по голове, а другая ушла с концерта с порезами и синяками, когда двое мужчин попытались отобрать у нее инструмент.

Ранее фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы. Он устроил церемонию прощания с близким во время исполнения песни «Don't Look Back in Anger» братьями Галлахер.

