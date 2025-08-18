Федора Смолова заблокировали на Twitch
Алан Камминг рад вновь сыграть Ночного змея в фильме «Мстители: Судный день»

Фото: Twentieth Century Fox

Алан Камминг рассказал в интервью People, что рад снова сыграть Ночного змея в фильме Marvel «Мстители: Судный день», премьера которого назначена на декабрь 2026 года.

По словам актера, работа над проектом стала для него «по-настоящему исцеляющим опытом» после тяжелых съемок «Людей Икс 2», которые он ранее называл «ужасными» из-за токсичной атмосферы на площадке Брайана Сингера.

«Я не думал, что в 60 лет буду снова выполнять трюки и играть супергероя. Но это было потрясающе. Все были очень добры, а съемки прошли быстро и комфортно», — отметил Камминг.

Для съемок сразу двух новых фильмов про Мстителей киностудия собрала масштабный внушительный актерский состав. К своим ролям вернулись звезды прошлых фильмов Роберт Дауни-мл., Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Пол Радд, Лю Сыму. 

Также туда вошли исполнители главных ролей «Громовержцев» Флоренс Пью, Льюис Пуллман, Ханна Джон-Кеймен, Дэвид Харбор и Уайат Расселл. На экране появятся герои Фантастической четверки Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бахрах и Джозеф Куинн.

Анонс каста подтвердил появление «Людей Икс», которых сыграют Иэн МакКеллен, Патрик Стюарт, Джеймс Марсден, Ченнинг Татум, Алан Камминг и Келси Грэммер.

