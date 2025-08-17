В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп

«Фонд друзей балтийской нерпы» выпустил в Ладожское озеро последнюю в этом сезоне нерпу, сообщили в соцсетях «Водоканала», который помогает фонду.
В Ладогу отправилась последняя «пациентка» — ладожская кольчатая нерпа, найденная 28 апреля в Сортавале. Специалисты дали ей имя Норпа, что на карельском означает «нерпа».
При поступлении в организацию ее вес составлял около 4 килограмм (почти в три раза меньше нормы). На тот момент ей было уже 1,5 месяца.
«На данный момент все животные выпущены в естественную среду обитания. Всего в этом сезоне мы вернули в Финский залив и Ладожское озеро 39 детенышей», — рассказала соосновательница «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская.