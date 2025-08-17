Федора Смолова заблокировали на Twitch
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу
Busta Rhymes выступит в России
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием
Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
В Южной Корее протестировали голографического полицейского
Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM
Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку
Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»

В Ленобласти завершили сезон спасения тюленей и нерп

Фото: @VDKSPB

«Фонд друзей балтийской нерпы» выпустил в Ладожское озеро последнюю в этом сезоне нерпу, сообщили в соцсетях «Водоканала», который помогает фонду.

В Ладогу отправилась последняя «пациентка» — ладожская кольчатая нерпа, найденная 28 апреля в Сортавале. Специалисты дали ей имя Норпа, что на карельском означает «нерпа».

При поступлении в организацию ее вес составлял около 4 килограмм (почти в три раза меньше нормы). На тот момент ей было уже 1,5 месяца.

«На данный момент все животные выпущены в естественную среду обитания. Всего в этом сезоне мы вернули в Финский залив и Ладожское озеро 39 детенышей», — рассказала соосновательница «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская.

