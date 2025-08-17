Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Федора Смолова заблокировали на Twitch

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Федору Смолову заблокировали аккаунт на Twitch, пишет РБК.

Футболист 16 августа во время матча по Counter Strike вступил в конфликт с киберспортсменом и публично угрожал ему, утверждает издание. «Слышь, а ты че разговариваешь, Алеш, на дядю?» — спросил Смолов. «Ты че разговариваешь, дурачок? Ты мне не тыкай, додик. Я приеду в Саратов и леща тебе дам. Понял, осел?» — сказал Смолов. Предположительно, именно эти угрозы послужили поводом для блокировки аккаунта спортсмена.

По версии «Р-Спорт», причиной блокировки мог стать ответ Смолова на вопрос «Ты где?» — «В Саратове, у твоей мамаши». Согласно еще одной версии, Смолова заблокировали на день за рекламу букмекеров.

Ранее Смолов стал участником конфликта в «Кофемании», который произошел в мае. В июле соцсетях появилось видео с камер наблюдения заведения. В ролике Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.
Позднее Смолов принес извинения.

