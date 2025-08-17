Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России

Забег «Садовое кольцо», который состоялся 17 августа, вошел в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт на этой локации — в начале бега участвовали 11 тыс. спортсменов. Всего в мероприятии приняли участие свыше 30 тыс. человек.
«Сегодня Садовое кольцо впервые превратилось в единый непрерывный беговой маршрут — это 16 километров дистанции в центре столицы. Установили рекорд России по самому массовому бесплатному старту по Садовому кольцу», — рассказал заместитель мэра города Максим Ликсутов.
«Мы видим, как растет число участников наших мероприятий. Продолжаем поддерживать жителей в их увлечении спортом и помогаем им организовать свой досуг», — добавил чиновник.
В соревновательном или любительском формате дети в этот день могли пробежать дистанцию от 500 метров, а опытные участники — до 16 километров. Победителям и призерам вручили подарки и кубки.