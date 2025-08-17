Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино

Событие пройдет с 23 по 27 августа. На кинозаводе «Москино» на Рязанском проспекте 24 и 25 августа проведут встречу с известными авторами, среди которых режиссеры Эмир Кустурица и Вуди Аллен. На сайте мероприятия не уточняют, приедут ли они лично или присоединятся по видеосвязи.