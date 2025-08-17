Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино

Вуди Аллен, Марк Дакаскос и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Событие пройдет с 23 по 27 августа. На кинозаводе «Москино» на Рязанском проспекте 24 и 25 августа проведут встречу с известными авторами, среди которых режиссеры Эмир Кустурица и Вуди Аллен. На сайте мероприятия не уточняют, приедут ли они лично или присоединятся по видеосвязи.

Там же состоятся сессии, посвященные развитию индустрии. На них более 150 представителей российских и иностранных компаний обсудят международные проекты, использование искусственного интеллекта в кино и сериалах, а также возможности Москвы как пространства для съемок. Эксперты познакомятся с цифровой инфраструктурой «Москино» и посетят ключевые студии.

Посетителей также ждут показы российских и зарубежных лент, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, в числе которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция.

«Проект объединит десятки площадок по всему городу — кинотеатры, кинопарк „Москино“, парк Горького, музей-усадьбу „Кусково“ и многие другие», — рассказала заместительница мэра города Наталья Сергунина.

