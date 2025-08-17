Вуди Аллен и Эмир Кустурица станут хедлайнерами Московской международной недели кино
Умер «король серфинга» Дейл Вебстер

В США умер Дейл Вебстер. Он был известен как «король серфинга». Об этом сообщает The New York Times.

Дейлу Вебстеру было 76 лет. Он скончался 9 августа в Ронерт-Парке в Калифорнии. Причина смерти неизвестна. Его брат Рэнди Вебстер сказал, что в последние годы здоровье мужчины ухудшилось.

Дейл Вебстер занимался серфингом ежедневно в течение 40 лет без единого выходного. Он начал это делать в сентябре 1975 года. «Я занимался серфингом все семь дней, а потом подумал: „Посмотрим, смогу ли я продолжать в том же духе“», — рассказывал мистер Вебстер в интервью.

Однажды, когда из‑за камней в почках он едва мог ходить, Вебстер вошел в воду, поймал три волны, а затем отправился в больницу. «Мне пришлось ползти по пляжу», — добавил он в интервью журналистам. В 2015-м его ежедневные занятия прекратились из‑за операции.

Вебстер родился 25 ноября 1948 года в Калифорнии. Его отец был железнодорожным инженером, а мать — бухгалтером. У него были десятки непостоянных работ, но он бросал их, когда они мешали его занятиям серфингом. Он жил менее чем в 16 километров от океана и никогда не ездил отдыхать вглубь страны.

