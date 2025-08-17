Умер «король серфинга» Дейл Вебстер

Вебстер родился 25 ноября 1948 года в Калифорнии. Его отец был железнодорожным инженером, а мать — бухгалтером. У него были десятки непостоянных работ, но он бросал их, когда они мешали его занятиям серфингом. Он жил менее чем в 16 километров от океана и никогда не ездил отдыхать вглубь страны.